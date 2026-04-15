“Empieza la verdadera reforma”: Daniel Quintero se estrena como superintendente de Salud atacando al uribismo y hablando de “intervención total”

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, no se ha posesionado como superintendente nacional de Salud, aunque su hoja de vida fue publicada este miércoles 15 de abril en la página web de la Presidencia de Colombia.

Sin embargo, se estrenó como nuevo funcionario designado con polémicos anuncios que, sin duda, encendieron las alarmas entre los opositores del gobierno de Gustavo Petro.

En su cuenta oficial de X, el líder paisa anticipó cuáles serán sus primeras tareas al frente de la cartera que vigila, entre otras, a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) en Colombia.

“Desde la Superintendencia Nacional de Salud y con tecnología de punta, voy a desmantelar el cartel de la salud que el uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos. ¿Cuántas madres han llorado a sus hijos, cuántos ancianos han muerto sufriendo porque las EPS prefieren el lucro antes que la vida?”, dijo.

El exalcalde Daniel Quintero. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y anunció: “Empieza la verdadera reforma: intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales. ¡El pueblo recuperará su derecho a la vida! No más lágrimas por avaricia”.

Quintero no profundizó en el alcance de sus anuncios, pero quedaron varias preguntas en el ambiente. Entre ellas, ¿a qué se refiere con una intervención total? ¿Y qué quiere decir cuando habla del inicio de la verdadera reforma a la salud?

La publicación de la hoja de vida de Daniel Quintero generó alarma en el uribismo porque el presidente Gustavo Petro nombró la semana anterior al exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como presidente de la Nueva EPS, la empresa prestadora de salud que tiene a su cargo más de 11 millones de pacientes en Colombia.

De izquierda a derecha: Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Quintero y Gustavo Petro. Foto: SEMANA y Colprensa, respectivamente.

“En plenas elecciones nombran a un politiquero cuestionado y acusado de robarse a Medellín a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Qué supone uno?“, preguntó el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero.

A juicio del parlamentario bogotano (uno de los que más conoce sobre la crisis del sector salud en el país), “Gustavo Petro perdió todo escrúpulo y toda vergüenza. En plena crisis de salud, nombra a Daniel Quintero como superintendente de salud, que no sabe de salud, pero sí de escándalos y está acusado de robarse Medellín. Desde el Congreso frenaremos sus arbitrariedades y desatinos”.

Nueva EPS atraviesa un cambio fundamental en su administración tras la posesión oficial de Jorge Iván Ospina como su nuevo interventor. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Nueva Eps)

El propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor de Daniel Quintero, reaccionó sorprendido en sus redes sociales ante la designación.

“De no creer. Después de que creíamos que Petro había tocado fondo, puede todavía caer más bajo. Pondrá de supersalud a quien se robó a Medellín. Seguramente la tarea es terminar de robarse lo que queda del sistema de salud en Colombia, que ellos mismos destruyeron. Todo esto mientras la gente muere esperando las medicinas y la atención médica en clínicas y hospitales del país. Vergonzoso. Absurdo”.

Y siguió: “Estas personas deben estar en la cárcel. Desde Medellín seguiremos alzando la voz. Desde Medellín seguimos resistiendo. Esto es un insulto para Medellín y para toda Colombia. Ese tipo ya está imputado y está en etapa de juicio por corrupción. Lo cierto de todo esto es que Petro realmente de lo único que sabe es rodearse de bandidos y premiar a los peores criminales”.

El Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe, no se quedó atrás y reaccionó.

“¡Una bofetada a la ética pública! Sin el menor rastro de vergüenza, el Gobierno premia el saqueo: Daniel Quintero llega a la Supersalud blindado por la impunidad, a pesar de las 43 investigaciones que pesan sobre él y su círculo. Tras dejar a Medellín en cuidados intensivos, le entregan las llaves de la salud nacional. Es la estocada final: quien convirtió una ciudad en su botín personal no tiene autoridad moral para vigilar nuestra salud. ¡Es un insulto inaceptable!“, escribió la colectividad en sus redes sociales.