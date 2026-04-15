Confirmado: exalcalde Daniel Quintero, nuevo superintendente nacional de Salud; su hoja de vida fue publicada en la página de la Presidencia

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, tendrá un puesto en el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Será el nuevo superintendente nacional de Salud, según lo confirmó la publicación de su hoja de vida en la página oficial de la Presidencia.

De acuerdo con el protocolo, el político paisa tomará posesión de su cargo ante el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a comienzos de la próxima semana.

Roy Barreras y Daniel Quintero Foto: SEMANA

La noticia generó sorpresa porque Quintero había recibido varios ofrecimientos para hacer parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro desde el inicio de esta administración y no los había aceptado. Decidió hacerlo a menos de cuatro meses de finalizar el mandato.

El aterrizaje de Quintero al Gobierno de Gustavo Petro se produjo justo en momentos en los que estaba comprometido a apoyar al exembajador Roy Barreras en su carrera presidencial, al menos hasta la primera vuelta.

Daniel Quintero y Gustavo Petro. Foto: Fotomontaje SEMANA/ Presidencia

Barreras y Quintero hicieron parte de la consulta presidencial Frente por la Vida, donde el primero resultó ganador con más de 250.000 votos. Y, según la ley, el siguiente debía respaldarlo.

Se desconoce si el exalcalde llegó a un acuerdo con Roy Barreras o, si al contrario, su nombramiento en la Superintendencia Nacional de Salud busca dinamitar aún más la candidatura presidencial del exembajador de Colombia en Reino Unido, hoy distante del presidente Gustavo Petro.

Roy Barreras y Gustavo Petro. Foto: Semana.

Quintero le dijo a SEMANA, un día después de la consulta presidencial, que Roy Barreras debía buscar un acercamiento político con Iván Cepeda porque los respaldos obtenidos en las urnas el 8 de marzo no lo convertían en un candidato viable. Como no se logró, se apartó de ese proyecto político.

La llegada de Quintero al Gobierno empezó a sonar desde la primera semana de abril, cuando el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, informó que el exalcalde sería el nuevo presidente de la Nueva EPS, la empresa prestadora de salud del Estado.

En ese momento, Quintero desmintió la noticia en SEMANA.

“Usted sabe que todo ministerio o cargo que está desocupado en el Gobierno nacional, de una vez dicen que voy a ocuparlo y no es así. Eso ha pasado con varios ministerios e instituciones descentralizadas”, precisó.

SEMANA le preguntó al exalcalde si, legalmente, podría aspirar a un cargo nacional porque participó en la consulta del Frente por la Vida el 8 de marzo pasado.

“Tengo la restricción legal. No sé, no se me ha pasado por la cabeza. Tendría que averiguar cómo funciona eso en caso tal. “¿Cómo me voy a poner a hacer consultas de cosas hipotéticas?”, respondió.

Y reiteró que la ley había que cumplirla y que estaba respaldando la candidatura de Roy Barreras.

Daniel Quintero, un ingeniero electrónico, especialista en finanzas y máster en administración, será el nuevo superintendente nacional de Salud, y su cargo le permitirá vigilar a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) en el ocaso del Gobierno Petro.