Abelardo de la Espriella responde a ‘llamado de atención’ de Álvaro Uribe: “Los padres también se equivocan”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, respondió al llamado de atención que le hizo Álvaro Uribe a su campaña política, tras alarmar por los ataques que le estarían haciendo a Paloma Valencia.

Como se recordará, Uribe emitió un video en su cuenta de X con el siguiente mensaje: “El doctor Abelardo se refiere bien a mí, y enseguida, su misma campaña, o él, maltratan a Paloma o a las personas que la acompañan. Advierto. Lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”.

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, revela las tensiones con Abelardo de la Espriella: “Él tiene que corregir esa afirmación”

En su cuenta de X, el abogado retomó la grabación del expresidente y dijo: “Los padres también se equivocan y pueden ser tremendamente injustos en ciertas ocasiones. El deber de todo buen hijo es honrarlos siempre, a pesar de las circunstancias”.

Y concluyó: “A los amigos que quiero, admiro y respeto, toda la consideración que a lo largo de mi vida he mostrado por ellos con acciones claras. El único enemigo es Cepeda, y lo vamos a derrotar con la ayuda de Dios y el fervor del pueblo colombiano”.

La declaración de Abelardo de la Espriella que ha molestado al Centro Democrático tiene que ver con acusar a Valencia, indirectamente, de ser parte del establecimiento, de acuerdo con el partido. No solo Uribe ha levantado la voz de protesta, también lo hizo el director de esa colectividad, Gabriel Vallejo.

En entrevista con SEMANA, Vallejo declaró: “Creo que el doctor Abelardo, en un video que él publica, de manera indirecta insinúa que Paloma Valencia hace parte del establecimiento. Primero, esto es falso. Ahí hay una equivocación del doctor Abelardo; él tiene que corregir esa afirmación; esa afirmación no corresponde a la realidad personal y política de Paloma Valencia. Paloma Valencia representa la nueva política”.

En la misma conversación, él agregó: “Creo que no le queda bien a él tratar, en medio del debate electoral, simplemente para generar una narrativa, de calificar a Paloma como parte del establecimiento. Esto no es cierto. Paloma Valencia no hace parte de la vieja política, y se lo pueden preguntar a la misma dirigencia política del país".

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Ahora bien, el mensaje que emitió Álvaro Uribe sobre Abelardo de la Espriella no fue exclusivamente para la campaña del abogado, también para sus propios militantes. Él pidió que se respetara ese proyecto político.