El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció su decisión de no hacer alianzas con partidos tradicionales, en una postura que calificó como un “mandato ciudadano” respaldado, según dijo, por el 95 % de más de 180.000 personas consultadas en un sondeo.

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El aspirante a ocupar el puesto más importante de la Casa de Nariño aseguró que su determinación no responde a cálculos electorales, sino a una lectura del descontento ciudadano frente a la política tradicional.

“El pueblo colombiano quiere que nos mantengamos firmes, sin acuerdos con los de siempre. Yo escucho al pueblo, con quien ya hice mi única alianza”, afirmó.

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Abelardo de la Espriella le dice "no" a los partidos tradicionales Foto: Semana

En su pronunciamiento, De la Espriella fue enfático en cerrar la puerta a colectividades como el Partido Conservador Colombiano, el Partido Liberal Colombiano y el Partido de la U, a las que vinculó con prácticas de la “vieja politiquería” y con episodios que, según él, han deteriorado la confianza ciudadana en las instituciones.

“Esto no es un tema de matemáticas políticas, es un mandato del pueblo”, insistió el candidato, quien aseguró que su proyecto busca transformar de raíz las dinámicas políticas del país. “Con los de siempre no se pueden conseguir resultados diferentes”, agregó.

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Abelardo de la Espriella, candidato presidencial Foto: Semana

No obstante, el aspirante hizo una distinción entre las estructuras partidistas y sus bases, al señalar que ciudadanos, líderes y congresistas que actúan con integridad tienen cabida en su movimiento.

“Este no es un llamado a dividir, es un llamado a que los ciudadanos libres se sumen a una causa que hoy ya no es de un candidato, sino del pueblo colombiano”, sostuvo.

De la Espriella aseguró que el país atraviesa un momento decisivo y se presentó como una alternativa frente al establecimiento. “Soy la respuesta a sus clamores, a sus deseos y a sus oraciones. Mi único jefe es el pueblo colombiano”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a las urnas de cara a las próximas elecciones, utilizando una metáfora que resume el espíritu de su campaña: “Estoy seguro de que le rayarán la cara al tigre este 31 de mayo”.