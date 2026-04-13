Ape Cuello se distancia de Abelardo de la Espriella y niega intermediarios para una cita

El abogado Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, manifestó que dos amigos lo buscaron para que tuviera una cita con el congresista conservador Ape Cuello, pero lo rechazó por los cuestionamientos que lo rodean. Él negó esa situación y retó al aspirante a la Casa de Nariño a revelar los nombres de esas personas.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, Cuello se distanció de la figura del abogado y aseguró que pidió a su partido no sumarse a este proyecto político: “Jamás votaría por un candidato que presume sus riquezas y privilegios en un país donde la desigualdad y pobreza azotan a las familias colombianas”.

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De igual manera, le envió una comunicación a Abelardo de la Espriella: “Lanzo un reto público al candidato presidencial. Que señale el nombre del supuesto razonero o intermediario que, según él, lo habría buscado para concertar un encuentro”.

Ahora bien, el congresista conservador concluyó que sí ha apoyado varias iniciativas del Gobierno Petro y que no se arrepiente de eso: “Han estado orientadas a beneficiar al pueblo colombiano”.