Abelardo de la Espriella sobre la Gran Consulta y la idea de sumarse a Paloma Valencia:“No habría podido estar ahí con tanto santista”

En su conversación con Vicky Dávila, el candidato Abelardo de la Espriella respondió a una de las inquietudes que tienen muchos colombianos frente a la centro derecha: si existe posibilidad de que exista una unión contra Iván Cepeda para la primera vuelta.

De la Espriella explicó que eso hoy es un imposible jurídico y político. Por un lado, porque Paloma Valencia, por ley, debe ir a la primera vuelta tras haber participado en la Gran Consulta por Colombia. Y, en segundo lugar, porque él tampoco esta dispuesto a bajarse del bus para unirse con ella.

El candidato aseguró que él propuso esa unión en noviembre del año pasado y fue Paloma Valencia quien no aceptó una competencia previa con él.

Sin embargo, envío un mensaje a ese sector del país: “La izquierda no tiene cómo ganar en primera vuelta: dejemos el drama”.

Por otro lado, aseguró que para él es muy “jodido” unirse con los miembros de la Gran Consulta. Por ejemplo, “con Mauricio Cárdenas cuando siempre ha vivido de la teta del Estado. La hermana ha sido como 10 veces embajadora de todos los gobiernos”.

También habló de Aníbal Gaviria, de quien dijo que tiene un proceso abierto por corrupción en la Corte Suprema. “Ojalá le vaya bien”, dijo. De Juan Manuel Galán dijo: “Debe tener 52 años y lleva 52 años viviendo del Estado. El hermano, alcalde, desastre de alcalde, pero además han pertenecido a los de siempre”.

Abelardo de la Espriella: “El candidato de las Farc, del ELN, los bandidos, esa gente quiere que quede Cepeda”

Por otro lado, habló de Juan Carlos Pinzón, de quien dijo “no me gusta la gente que traiciona aun si traiciona a los enemigos”.

Sobre ese tema, concluyó que “yo no puedo estar ahora en una coalición en la que está el santismo. Están recibiendo a lo peor de la política”, aseguró y luego contó que Pinzón buscó “a los Ñoños y a los Musas en Córdoba”.

De la Espriella dijo que no podía compartir un espacio político con “ministros de Santos apoyaron a Santos para que nunca respondieran a sus víctimas. Yo veo esos tipos de las Farc en el Congreso y me dan nauseas”, dijo.

Aseguró que, con José Manuel Restrepo, “no vine a hace la política de siempre. Vine a cambiarla para siempre”.