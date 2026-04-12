Abelardo de la Espriella revela los nombres de políticos que lo han buscado para apoyarlo: “No quiero nada con el Gobierno Petro”

Una de las dudas que existen sobre la estrategia en la campaña de Abelardo de la Espriella para ganar las elecciones, es cómo logrará tener un respaldo político si no quiere tener a su lado a los partidos tradicionales.

El Partido Liberal, el Partido de la U, Cambio Radical y el Partido Conservador no tienen candidato presidencial por lo que los integrantes de esas colectividades están revisando los caminos para definir si apoyarán a Paloma Valencia o a Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, de la Espriella ha sido enfático en que no recibirá respaldos institucionales porque quiere llegar a la Casa de Nariño únicamente con el respaldo ciudadano.

Por esa razón, durante la entrevista con la periodista Vicky Dávila, el candidato presidencial reveló quiénes lo han buscado y las respuestas que les ha dado. Antes de dar los nombres aseguró que una de las razones para no aceptar ese apoyo es porque nunca ha pertenecido a un partido político.

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Aclaró que los partidos tienen “personas valiosas”, pero que hay otras que han estado cerca del Gobierno Petro y que ahí no quiere tener ninguna relación.

“A todos les dije que este era un movimiento popular, que por eso no podía aceptarlos. En los partidos hay algunos bandidos que se robaron el agua de La Guajira, la plata de la UNGRD, entre otras”, dijo.

Así mismo dijo que todos los partidos políticos lo han buscado desde hace unos tres meses y que a todos les ha respondido de la misma manera. Esa búsqueda ha incluido al Partido Liberal, la U, Cambio Radical y el Partido Conservador.

“Efraín Cepeda se ha enfrentado al Gobierno Petro y ha sido valiente, claro que me dijo que nos apoyaba y le dije que yo estaba en un tema de movimiento popular y que esperaremos que avanzara el tema”, dijo el candidato.

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Sin embargo, dijo que un representante a la Cámara del Partido Conservador lo ha estado buscando y que no quiere saber nada de él por los enredos en los que anda y por su cercanía con Gustavo Petro. “Ape Cuello me mandó razón con dos amigos y les dije que no quería nada que ver con él. No quiero nada que ver con el Gobierno Petro”.

También habló sobre quién lo ha buscado del Partido Liberal y allí contó lo relacionado con Simón Gaviria. “Simón Gaviria me buscó y le dije que había que esperar porque yo estaba en un tema de movimiento popular”, reiteró.

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De Cambio Radical no dio nombres sobre quiénes lo han buscado, pero afirmó que sí lo han buscado para hablar de una posible adhesión.

Según Abelardo, su aspiración política obedece a lo que quiere la ciudadanía, es decir, un aspirante presidencial que no esté ligado a los partidos tradicionales.

Aseguró que ha sostenido conversaciones con Dilian Francisca Toro porque fue su cliente en algún momento y que conoció que la senadora Norma Hurtado se la querían poner como fórmula vicepresidencia y que no la conoce. No obstante, no entregó más detalles sobre los integrantes de la U que lo han buscado.

En todo caso todos los partidos tradicionales deberán tomar una decisión en los próximos días frente a las elecciones del 31 de mayo, pero no es la primera vez que Abelardo de la Espriella les cierra la puerta.