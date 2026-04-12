“Yo soy el Uribe costeño”: Abelardo de la Espriella asegura que el expresidente fue su inspiración

Abelardo de la Espriella expresó su admiración por Álvaro Uribe en la entrevista con Vicky Dávila en SEMANA. El candidato narró cómo antes de lanzarse al ruedo, él fue a reunirse con el exmandatario.

“A mi quien me inspira a hacer esto es el presidente Uribe. Estoy al lado de él hace años defendiéndolo”, aseguró de la Espriella, quien aseguró que desde hace años ha visto la devoción por Colombia del exmandatario.

De la Espriella dijo que si el expresidente estuviera en el tarjetón, él estaría haciendole campaña. Dijo que hoy no se encuentra en esa carrera, aunque como se diría en el caribe “le roncan los timbales”.

Luego, dio detalles sobre los acercamientos que ha tenido con el exmandatario en medio de esta aspiración. “Yo hablé con el presidente Uribe y me acompañó mi esposa a esa reunión. Yo le fui a contar a quien considero un consejero en lo político, una persona que me ha inspirado. Y le dije ‘presidente tengo listo el tema´.“.

De la Espriella aseguró que hace cuatro años el exmandatario le ofreció integrar la lista al Senado por el Centro Democrático. “Yo le dije que daño le he hecho a usted para que me quiera meter al Congreso”, detalló.

Según él, el expresidente le contestó: “Haga el ejercicio y va viendo”.

En un aparte de la conversación, De la Espriella dijo: “Yo soy como el Uribe costeño”.