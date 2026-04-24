Partido Verde aprueba acuerdo político y se une formalmente a la campaña presidencial de Iván Cepeda

Con una amplia mayoría, el Partido Verde dio luz verde a un acuerdo político con la campaña presidencial de Iván Cepeda. La decisión se adoptó en una votación interna que dejó 34 sufragios a favor, tres en contra y una abstención, según informó la colectividad a través de redes sociales.

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El resultado le otorgó el respaldo mayoritario dentro del partido a la alianza con el senador y candidato presidencial, en un momento clave de definiciones de cara al escenario electoral.

Por ahora, se espera que en los próximos días se conozcan los términos específicos del acuerdo, así como las posibles agendas conjuntas y compromisos programáticos. También se anticipan reacciones de otros sectores políticos frente a este movimiento, que podría influir en el reacomodo de fuerzas de cara a las elecciones.

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Una de las primeras en reaccionar al anuncio fue la jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, quien celebró la decisión.

A través de su cuenta en la red social X, destacó la adhesión del Partido Verde y les dio la bienvenida a la denominada “Alianza por la Vida”, una de las banderas políticas de la campaña.

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“Celebramos esta decisión del Partido Verde, bienvenidos a la #AlianzaPorLaVida y al equipo del triunfo con #IvanyAidaEnPrimera”, escribió la congresista, en un mensaje que refuerza el tono de unidad dentro de los sectores que respaldan la candidatura de Cepeda.