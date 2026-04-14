En la Alianza Verde se cocina una segunda solicitud de escisión y será radicada este martes: ¿el partido se dividirá en tres?

La Alianza Verde, uno de los partidos políticos más reconocidos en el país, podría sufrir importantes modificaciones en medio de las elecciones presidenciales del 2026.

SEMANA confirmó que la congresista por Bogotá, Catherine Juvinao, radicará en la tarde de este martes, 14 de abril, una nueva solicitud de escisión con la que pretende obtener su propia personería jurídica.

El documento ya lo tiene redactado y es similar al que presentó el senador Jota Pe Hernández, quien también busca escindir a la Alianza Verde y tener su colectividad.

Catherine Juvinao representante Foto: Guillermo Torres / Semana

Hernández consiguió que la dirección nacional votara en favor de su escisión por amplias mayorías y ahora el tema llegará al Consejo Nacional Electoral (CNE) quien dirimirá y votará la solicitud.

Juvinao le confirmó a SEMANA que radicará la solicitud y estima que, así como la dirección nacional del Verde aprobó el fracturamiento del partido político solicitado por Hernández, no habría razones para que, en su caso, se lo nieguen.

En el caso de Juvinao, no está satasifecha con la decisión de la Alianza Verde de tender diálogos y puentes políticos y programáticos con Iván Cepeda y cree que si se produce la alianza, el resto de políticos quedarán “secuestrados” y no podrán hacer campaña por otros competidores.

Senador Jota Pe Hernández Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En el caso de Juvinao, es cercana a la exalcaldesa y candidata presidencial Claudia López. Y varias figuras del Verde podrían acompañarla en su nueva colectividad, entre ellas, la senadora Angélica Lozano, esposa de López, quien no consiguió escindir en una oportunidad a la Alianza Verde.

Jota Pe Hernández le dijo a SEMANA que él está en conversaciones con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella para establecer su respaldo presidencial.

“Al que pase a esa segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda, con toda seguridad va a tener el apoyo de Jota Pe Hernández. Yo he hablado con los dos, con Paloma Valencia y con Abelardo de la Espriella, y a los dos les he dicho que sea quien sea que pase a la segunda vuelta, que me use todo lo que pueda para hacer campaña en esa segunda vuelta si está entre mis posibilidades legales”, afirmó el senador.

Catherine Juvinao cree que la propuesta de Petro no tiene sentido alguno. Foto: guillermo torres

Y agregó que cualquiera de los dos le ganaría a Cepeda en la segunda vuelta.“Estoy consciente de que cualquiera de ellos dos derrotaría a Iván Cepeda en esta segunda vuelta”, mencionó.

“Sigo siendo senador, el tercero más votado del país por segunda vez, el más votado de la coalición por segunda vez, y sigo siendo senador hasta el 2030. Pero si Dios y el CNE lo permiten, estaré desde otra casa, desde otro partido político”, señaló Hernández.

Se desconoce si la Alianza Verde permita escindirse en dos nuevas casas políticas. En el caso de Jota Pe, el escenario fue muy debatido porque varios directivos del partido no lo vieron con buenos ojos, pero otros se conscientizaron de que el joven influenciador representaba una ideología política de derecha, totalmente contraria a la profesada por la colectividad, y era mejor permitirle su salida.