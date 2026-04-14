Iván Cepeda y las dos ‘papas calientes’ que tendrá que sortear para obtener el respaldo de Alianza Verde en primera vuelta

La llegada de la Alianza Verde a la campaña presidencial de Iván Cepeda no es tan sencilla como parece, pese a que la izquierda y el petrismo se tomaron el grueso del partido político, donde en su momento fue preponderante la figura del profesor Antanas Mockus.

Los verdes oficialmente no están hoy en la campaña de Cepeda, pero este lunes 13 de abril dieron su primer paso. La dirección nacional del partido votó para que se conformara un comité que, entre esta y la próxima semana, entable diálogo con el candidato presidencial del Pacto Histórico para llegar a unos acuerdos programáticos mínimos.

La proposición aprobada, en la que se plantearon los diálogos, fue divulgada en redes sociales por el expresidente de la Cámara Jaime Raúl Salamanca, cercano al Gobierno Petro y al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. “El partido decide conformar una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda”, se lee en el documento escrito a mano.

Se aclaró que dicho acuerdo implica que se reconozcan las propuestas y prioridades del Partido Verde “en el programa de gobierno Alianza por la Vida, así como que la militancia de la colectividad se sume a la campaña presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilcué”.

Iván Cepeda, en un discurso en Ciudad Bolívar, en Bogotá, pidió a sus bases respaldar la gestión de Gustavo Petro. Foto: Captura de pantalla video canal de Youtube Iván Cepeda

SEMANA conoció que los directivos de la Alianza Verde tienen dos inamovibles para respaldar a Cepeda. Uno de ellos es el replanteamiento de la política de paz total, tal y como está diseñada y que, hasta el momento, no ha arrojado mayores resultados en Colombia.

Recordemos que el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha sido crítico de la paz total y puso como condición a Gustavo Petro seguir cuestionando los resultados del proceso cuando contempló renunciar a la gobernación para saltar a la carrera presidencial.

En la Alianza Verde creen y le apuestan a la paz, pero tienen serios reparos sobre la forma en que se está adelantando.

Jaime Raúl Salamanca, saliente presidente de la Cámara de Representantes Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El problema es que Iván Cepeda ha sido uno de los más grandes defensores de la paz total de Gustavo Petro. De hecho, sus propuestas de gobierno están enmarcadas en torno a la paz. Él hizo parte de la mesa de negociación del Gobierno con la guerrilla del ELN y recientemente le dijo al país que no esperen de él críticas que afecten la paz.

¿Aceptará Cepeda las condiciones de la Alianza Verde? ¿Modificará su política de paz total o la mantendrá como la realizó Gustavo Petro? Son preguntas que quedan en el ambiente.

SEMANA conoció que otra línea roja que tiene la Alianza Verde es que no aceptarán la realización de una constituyente que modifique la Constitución.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Foto: Heidy León

Iván Cepeda lo contempló inicialmente, pero recientemente enfrió su propuesta y ahora está dedicado a hablar de un gran acuerdo nacional.

En junio de 2024, el candidato presidencial dijo al diario El Tiempo que, más que discutir sobre una figura jurídico-política, hay que debatir sobre el acuerdo nacional. Lo hizo 90 días después de que Gustavo Petro volviera a referirse a su propuesta de constituyente, que alarma incluso a los propios verdes.

Quien más habla hoy de constituyente es Gustavo Petro.