La Dirección Nacional del partido Alianza Verde se reunió este lunes, 13 de abril, para decidir qué rumbo tomarán de cara a la primera vuelta presidencial. Una de las conclusiones del encuentro es que buscarán a Iván Cepeda y Aída Quilcué para llegar a acuerdos y acompañarlos de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

Esa colectividad tomó la decisión de “conformar una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué”.

Según se conversó internamente, el acuerdo pasaría porque se reconozcan propuestas y prioridades del partido en el programa de gobierno que pueda presentar Cepeda.

Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, es una reconocida líder indígena, senadora e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Foto: GETTY IMAGES

En la reunión se presentó una proposición por parte del representante Jaime Raúl Salamanca y otros, en la que decidieron explorar ese apoyo en el candidato del petrismo.

Se sabe que Salamanca es cercano al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien recoge un sector importante de los verdes, por lo que, según fuentes al interior de la colectividad, desde allí buscarían acuerdos con el petrismo de cara al 2026.

Líder de la Alianza Verde, cercano a Antanas Mockus, también le pidió a Sergio Fajardo “retirarse” y sumarse a Paloma Valencia

Una de las dudas que había hace unos días y que habría inclinado la balanza para tomar esa determinación es el sector que representa el gobernador de Boyacá. Además, cabe recordar que en esta ocasión fue elegido como senador del partido John Amaya, hermano del dirigente departamental.

Salamanca aclaró que la decisión de apoyar a Cepeda solo se dará hasta que se logren acuerdos. “Esto fue lo acordado. Hasta que no haya un acuerdo programático con la coalición de la Alianza por la Vida, no habrá apoyo a la campaña presidencial. Si hay acuerdo, apoyaremos a Iván Cepeda desde primera vuelta”, afirmó el congresista.

Una parte de la Alianza Verde ya había respaldado a Cepeda en los últimos días. Encabezados por el senador Ariel Ávila, allí llegaron otros líderes que desde hace tiempo han respaldado las tesis de ese sector. Entre otros, allí están el senador Inti Asprilla; los representantes Santiago Osorio y Olga Lucía Velásquez, entre otros.

Ariel Ávila, Jaime Raúl Salamanca, Katherine Miranda y Angélica Lozano. Foto: SEMANA

Se sabe que al interior del partido estaban divididos, pues hay miembros que prefieren a otros candidatos. Por ejemplo, un sector pedía respaldar a Paloma Valencia, como es el caso de la representante Katherine Miranda. Sin embargo, el nombre de la candidata de la Gran Consulta por Colombia se habría vetado, así como el de Abelardo de la Espriella.

Miranda fue una de las que cuestionó la decisión del partido. “Desconocemos la decisión de la Alianza Verde de apoyar a Iván Cepeda. Es una postura autoritaria que busca silenciar a quienes pensamos distinto. Por coherencia con la defensa de la Constitución y la independencia de poderes, apoyaré a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”, dijo la congresista.

Otras voces al interior del Verde estarían con otros candidatos, pero, ante la decisión, no podrían hacer campaña abiertamente o podrían ser sancionados. Por ejemplo, se sabe que Angélica Lozano está con su esposa Claudia López, y habría otros miembros que acompañan a Sergio Fajardo.

El representante electo Mauricio Toro dijo que cualquier decisión que se tome en el partido de apoyar a determinado candidato “debe ser sobre la base de exigir un no a cualquier intento de Asamblea Constituyente”.

Ahora, los líderes de la Alianza Verde se sentarán con Iván Cepeda y Aída Quilcué para lograr acuerdos programáticos y así poder acompañar a la fórmula del petrismo de cara a la primera vuelta presidencial.