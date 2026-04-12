A menos de dos meses de la primera vuelta presidencial, crece el número de líderes políticos que le han pedido al candidato Sergio Fajardo que, tras los más recientes resultados de las encuestas, decline a su aspiración política y se adhiera a Paloma Valencia.

En esta oportunidad, la propuesta vino desde un líder de la Alianza Verde, el partido al que perteneció Fajardo durante muchos años: John Sudarsky, quien llegó a la casa política con el respaldo del académico y excandidato presidencial Antanas Mockus y es una figura respetada y consultada al interior de la colectividad.

“Sé que es muy duro decirlo pero Sergio Fajardo debería retirarse y entrar programaticamente a la Campaña de Paloma Valencia”, dijo Sudarsky.

John Sudarsky Foto: Daniel Reina

Y agregó: “El ejercicio de convergencia programática debe darse ahora. Sobretodo como se va a gobernar y combatir la corrupción y el clientelismo. Es ahora”.

El exsenador de la Alianza Verde defendió su propuesta ante varios contradictores que aprovecharon las redes sociales para cuestionarlo por la iniciativa. “Los errores garrafales en política se pagan”, argumentó.

John Sudarsky hace parte parte de las figuras políticas y académicas que le han planteado a Fajardo esa propuesta. Otro fue el exministro de medio ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, además suegro de Paloma Valencia.

“Lo que le dije fue a Fajardo fue: ‘retírese’. Al retirarse, debería adherirse, y la mejor opción para Fajardo es Paloma. Existen enormes coincidencias entre los programas de gobierno de Fajardo y Paloma. Hay más convergencias en sus programas que divergencias. Se ha creado la idea de que son muy diferentes, y no, son muy similares".

Rodríguez Becerra dijo que le ha votado a Sergio Fajardo en varas oportunidades, incluso, contempló hacerlo en esta contienda política. Sin embargo, a su juicio, el matemático antioqueño perdió espacio cuando no hizo parte de la Gran Consulta que reunió a grandes figuras de la derecha y el centro político.

Manuel Rodríguez Becerra es un reconocido académico y profesor de la Universidad de los Andes. Es el suegro de Paloma Valencia y abuelo de Amapola, hija de la candidata. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Este domingo, 12 de abril, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, también le planteó a Sergio Fajardo y Claudia López unirse a Paloma Valencia.

“Será mucho pedirles. Ellos conocen a Paloma Valencia. La conocen bien. Saben que es un ser humano íntegro, por eso, Colombia la necesita hoy. Ella tiene un chance y ellos, no. Es muy difícil decidir si lo que cuenta son los cálculos personales. Es mucho más fácil si se mira al horizonte y se es consciente de que esta vez no es entre el menos peor, sino entre el final de la democracia o el inicio de un país totalmente renovado, como el que hemos soñado todos: tanto Sergio Fajardo como Claudia López”.

Claudia López, Sergio Fajardo e Ingrid Betancourt. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA/FOTO3: SEMANA.

Y dijo que, en momentos históricos como este, “la audacia es construir en medio de la diferencia”. De pronto —añadió—, “en cuatro años, en las próximas elecciones, les toque el turno a Claudia López o Sergio Fajardo. O, de pronto, nunca más puedan presentarse, siquiera, como opciones porque,como dice el profesor Mauricio Gaona, podemos estar viviendo nuestra última elección presidencial”.

Sergio Fajardo ha sido enfático en que él se medirá en la primera vuelta presidencial.