Sergio Fajardo y Claudia López “pueden pasar a la historia como áulicos del petrismo”: Ingrid Betancourt llama a los exalcaldes a unirse a Paloma Valencia

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt dijo que, tal y como lo reflejan las encuestas, hoy la competencia fuerte por la Casa de Nariño es entre Paloma Valencia e Iván Cepeda. Y, por eso, hizo un llamado a los sectores políticos del centro que, según ella, pueden ayudar a empujar la candidatura de Valencia.

En un video divulgado en redes sociales, la colombo-francesa dijo que Sergio Fajardo y Claudia López, quienes insisten en llegar hasta la primera vuelta presidencial en mayo próximo, pese a que los resultados de las encuestas no les sonríen, pueden pasar a la historia como “áulicos del petrismo o como líderes democráticos irresponsables”.

“Será mucho pedirles. Ellos conocen a Paloma Valencia. La conocen bien. Saben que es un ser humano íntegro, por eso, Colombia la necesita hoy. Ella tiene un chance y ellos, no. Es muy difícil decidir si lo que cuenta son los cálculos personales. Es mucho más fácil si se mira al horizonte y se es consciente de que esta vez no es entre el menos peor, sino entre el final de la democracia o el inicio de un país totalmente renovado, como el que hemos soñado todos: tanto Sergio Fajardo como Claudia López”.

Ingrid Betancourt Pulecio. Foto: Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Dijo que, en momentos históricos como este, “la audacia es construir en medio de la diferencia”. De pronto —añadió—, “en cuatro años, en las próximas elecciones, les toque el turno a Claudia López o Sergio Fajardo. O, de pronto, nunca más puedan presentarse, siquiera, como opciones porque, como dice el profesor Mauricio Gaona, podemos estar viviendo nuestra última elección presidencial”.

Recordó que el objetivo es unirse para ganarle al petrismo y, para eso, se necesitan mayorías en el Congreso y dejar a un lado los cálculos mezquinos.

“Hay que unir a todos los que no quieran vivir bajo una dictadura. Eso están haciendo Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Están sumando. Es que aquí todos pierden si no logramos unirnos para enfrentar a Iván Cepeda y sus 40 ladrones. Miren bien, aquí no hay falso maniqueísmo, aquí se piensa que, por encima de las querencias personales, debe estar Colombia”.

Sergio Fajardo Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Y dijo que en la campaña están Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, “pero también están personas de derecha, personas de centro, como yo, apolíticas, socialdemócratas, gente de izquierda, un crisol de colombianidad, de quienes priorizaron el bien común por encima de los intereses personales. Claudia y Sergio tienen muchas opciones, pero hoy esto es entre Paloma o Cepeda. Lo demás es puro cuento. Ojalá decidan pronto. Colombia los necesita”.

Manuel Rodríguez Becerra, escritor y exministro de Ambiente. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Precisamente, Manuel Rodríguez Becerra, el suegro de Paloma Valencia, dijo en la más reciente edición impresa de SEMANA que “existen enormes coincidencias entre los programas de gobierno de Fajardo y Paloma. Hay más convergencias en sus programas que divergencias. Se ha creado la idea de que son muy diferentes, y no, son muy similares”.

Sergio Fajardo y Claudia López no se han referido al tema.