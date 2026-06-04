Dirección de la Alianza Verde aprobó estudio de la solicitud de escisión de la representante Catherine Juvinao

La representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, anunció que la Dirección Nacional de la Alianza Verde aprobó el inicio del estudio de la solicitud de escisión presentada por un sector de la colectividad, un paso que podría derivar en la conformación de una nueva fuerza política.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la congresista celebró la decisión adoptada por la dirección del partido y señaló que se avanzará en la creación de una comisión encargada de desarrollar los acuerdos necesarios para concretar el proceso.

“Agradezco a la Dirección Nacional del Partido Verde aprobar el inicio del estudio de nuestra solicitud de escisión, con la cual conformaremos una comisión para aterrizar el acuerdo”, expresó la representante.

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Catherine Juvinao representante Foto: Guillermo Torres / Semana

La solicitud de escisión ha sido promovida por dirigentes y congresistas que han manifestado diferencias con la actual orientación política de la colectividad y buscan definir un nuevo camino dentro del escenario político nacional.

Aunque todavía no se ha formalizado la separación, la aprobación del estudio representa un avance significativo en las discusiones internas que se vienen desarrollando desde hace varios meses.

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Catherine Juvinao representante Foto: Guillermo Torres / Semana

En su pronunciamiento, Juvinao también destacó la importancia de mantener un ambiente de respeto durante el proceso. “Mi compromiso de respeto y fraternidad por el proceso e historia de todos en nuestra colectividad”, agregó.