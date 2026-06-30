Catherine Juvinao, quien apoyó a Iván Cepeda, cuestionó su propuesta de desobediencia civil contra Abelardo De La Espriella

Luego de apoyar su candidatura presidencial, la representante a la Cámara Catherine Juvinao se sumó a las voces que cuestionaron el llamado a la desobediencia civil formulado por el excandidato y senador Iván Cepeda.

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A través de su cuenta de X, la congresista marcó distancia frente a la postura del dirigente y aseguró que una cosa es ejercer una oposición firme y vigilante, y otra muy distinta condicionar el ejercicio del nuevo gobierno bajo la amenaza de promover acciones de desobediencia civil.

“Senador Iván Cepeda: una cosa es declararse en oposición vigilante al nuevo gobierno y otra muy distinta es imponerle un catálogo de condiciones para gobernar, so pena de llamar a una desobediencia civil. Compórtese como el demócrata que usted dice que es y cumpla su palabra”, escribió Juvinao.

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Catherine Juvinao e Iván Cepeda. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

El pronunciamiento se produce luego de que Cepeda anunciara su intención de liderar una oposición al gobierno entrante y planteara la posibilidad de acudir a la desobediencia civil si no se cumple con un listado de requerimientos que le hizo al presidente electo Abelardo De La Espriella.

Así las cosas, mientras algunos de los sectores más radicales del progresismo defienden el derecho a la movilización ciudadana, otros advierten que llamados de ese tipo podrían contribuir a aumentar la polarización y tensionar el ambiente político en los primeros días del próximo gobierno.