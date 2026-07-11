La confesión de Catherine Juvinao sobre su apoyo a Iván Cepeda genera polémica

Esta semana, la representante a la Cámara Catherine Juvinao hizo una confesión en sus redes sociales y contó que apoyó a Iván Cepeda a la presidencia a cambio de obtener la escisión de la Alianza Verde y garantizar un partido político de centro. “Tomé una decisión que no me convenía a mí para poder ofrecerle al país un necesario partido de centro que a futuro pueda ser un espacio para millones de personas”, reveló en X.

Alianza Verde aprueba escisión de la congresista Catherine Juvinao

En distintos sectores, lo dicho por Juvinao generó reacciones. Sin embargo, difícilmente se obtendrá el partido porque el Consejo Nacional Electoral no avanza en el estudio del tema y la colectividad tiene sanciones administrativas que no ha saldado. Hoy, Juvinao es crítica de Cepeda.