Alianza Verde aprueba escisión de la congresista Catherine Juvinao

La congresista Catherine Juvinao informó en redes sociales que la dirección nacional de la Alianza Verde aprobó su proceso de escisión.

“¡Gracias a la dirección nacional del partido Verde! Por unanimidad, acaba de ser aprobada nuestra solicitud de escisión“, dijo la representante a la Cámara en su cuenta de X.

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Ella pidió retirarse formalmente de la colectividad por el rumbo que estaba tomando y las decisiones que marcaron la carrera por la Presidencia.

“Es la oportunidad de reunificar al centro progresista y sentar una plataforma que le dé contenido, horizonte y hoja de ruta. ¡Vamos que vamos!”, describió la congresista.

La medida será revisada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que pueda estar en firme.

La nueva organización política tendría como cabeza visible a Juvinao, pero también estarían sectores cercanos a Angélica Lozano, Sergio Fajardo y Claudia López.

Hasta que el CNE no le dé vida al nuevo partido, Juvinao se mantendrá como congresista de la Alianza Verde.