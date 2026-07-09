La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia hizo un llamado a la ciudadanía para que tenga mayor precaución con el contenido que publica en redes sociales, ya que algunas fotografías pueden exponer información personal que podría ser utilizada por delincuentes para cometer fraudes o suplantar la identidad de las personas.

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Imágenes en las que se alcancen a ver boletas para conciertos, diplomas, certificados, carnés o constancias pueden revelar datos como el nombre completo, el número de identificación, el correo electrónico u otra información sensible que, en manos de terceros, puede ser utilizada para diferentes modalidades de estafa.

Según explicó la entidad, este tipo de información permite a los delincuentes construir perfiles de sus posibles víctimas y fortalecer prácticas de ingeniería social, una técnica mediante la cual manipulan a las personas para obtener datos personales, acceder a cuentas o cometer fraudes.

Por ello, la recomendación es revisar cuidadosamente cada fotografía antes de compartirla y, si contiene información confidencial, ocultarla o editarla para evitar que sea visible al público.

Datos. Foto: Getty Images

La advertencia hace parte de la campaña “En Modo Público”, una estrategia con la que el Distrito busca promover un uso más seguro y responsable de las redes sociales. La iniciativa no pretende desincentivar que las personas compartan sus logros o experiencias, sino generar conciencia sobre los riesgos que implica publicar información personal sin tomar medidas de protección.

Las autoridades también advirtieron sobre otra práctica frecuente que puede poner en riesgo la seguridad de los usuarios: compartir en tiempo real la ubicación o las rutinas diarias. Publicar constantemente el lugar donde se entrena, los recorridos habituales, los sitios que se frecuentan o la ubicación exacta mientras se llevan a cabo estas actividades puede facilitar situaciones de acoso, seguimiento, hurto e incluso otros delitos.

El riesgo aumenta cuando las publicaciones incluyen herramientas de geolocalización o permiten identificar el lugar de residencia, el sitio de trabajo o los horarios habituales de una persona. Con el tiempo, esta información puede ser utilizada para establecer patrones de comportamiento que faciliten acciones delictivas.

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Ante este panorama, la Secretaría Distrital de Seguridad recomendó aprovechar las opciones de privacidad que ofrecen las diferentes plataformas digitales, limitar quién puede ver las publicaciones y pensar antes de compartir cualquier contenido que contenga información personal o permita identificar rutinas.

La entidad reiteró que las redes sociales siguen siendo una herramienta útil para comunicarse y compartir experiencias, pero insistió en que unos segundos de revisión antes de publicar una fotografía pueden marcar la diferencia para evitar que datos personales terminen siendo utilizados con fines delictivos.