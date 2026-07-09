Colombia dio un nuevo paso en su transición energética con la entrada en operación comercial del Parque Solar Puerta de Oro, un megaproyecto ubicado entre los municipios de Guaduas y Chaguaní, en Cundinamarca, que ahora se convierte en el parque fotovoltaico de mayor capacidad instalada del país.

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El complejo comenzó a inyectar 360 megavatios pico (MWp) de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional (SIN), fortaleciendo la oferta energética del país y aportando mayor confiabilidad a la red eléctrica, especialmente ante escenarios de alta demanda o fenómenos climáticos como El Niño.

El proyecto fue desarrollado por Patria Investments y cuenta con más de 511.000 paneles solares, una infraestructura que lo posiciona entre los complejos solares de mayor capacidad en América Latina. Según la empresa, la energía generada permitirá abastecer el consumo de más de 450.000 hogares colombianos y aportará cerca del 5 % de la meta nacional de incorporación de energías renovables.

Para transportar la energía hasta el Sistema Interconectado Nacional, fue construida una línea de transmisión de 23 kilómetros a 230 kilovoltios, que incluye el cruce del río Magdalena mediante torres de más de 110 metros de altura, consideradas una de las principales obras de infraestructura asociadas al proyecto.

Además del aporte al sistema eléctrico, el parque también dejó resultados en materia de empleo e inversión regional. Durante su construcción se generaron más de 1.100 puestos de trabajo, de los cuales el 95 % fueron ocupados por habitantes de la zona. Asimismo, se estima que el proyecto aportará cerca de 35.000 millones de pesos anuales en regalías para los municipios beneficiados, además de inversiones sociales en educación, acceso al agua e infraestructura comunitaria.

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La entrada en operación de Puerta de Oro también permitirá cumplir de forma anticipada los compromisos adquiridos por el proyecto en las subastas de energía realizadas en 2024 y en el proceso de reconfiguración de obligaciones de 2025, lo que, según la compañía, fortalece la seguridad energética del país.

Con este proyecto, Colombia continúa ampliando su capacidad de generación a partir de fuentes renovables no convencionales, en una apuesta por diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de otras tecnologías de generación eléctrica. El Parque Solar Puerta de Oro se suma así a las principales iniciativas de energía limpia que buscan responder al crecimiento de la demanda y avanzar en la transición energética del país.