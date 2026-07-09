Misteriosa desaparición en Bogotá del universitario Andrés Camilo Cotrina: habló su hermana

Un completo calvario vive una familia en Bogotá tras la desaparición de uno de sus integrantes: Andrés Camilo Cotrina, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad San Buenaventura.

La familia perdió el rastro de Cotrina, quien tiene 27 años, el pasado lunes 6 de julio, luego de que salió de su vivienda, ubicada en el barrio San Cipriano de Suba.

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En el cartel de su búsqueda, se lee que tiene “cabello negro con algunas canas, barba frondosa, cejas pobladas y ojos negros. Además, presenta una parálisis cerebral leve de nacimiento”.

De acuerdo con familiares del hombre, la última conversación que sostuvo antes de desaparecer fue con su mamá. Le dijo que estaba departiendo con una amiga.

Su hermana, Diana Carolina Cotrina, habló en Noticias Caracol: “Le contestó que estaba bien, que ya iba para la casa, que seguía departiendo con su amiga y desde allí es donde perdimos totalmente rastro y registro de él, porque su celular está apagado”.

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Por lo tanto, la hermana del universitario hizo un llamado: “Es la incertidumbre, la inseguridad de la ciudad, el no saber si está bien, el no saber con quién está, el haberle perdido el rastro; es totalmente angustiante. Le hacemos un llamado a las autoridades, a sus amigos, a personas que hayan departido los últimos días con él, ciudadanos que de pronto lo hayan visto”, concluyó.