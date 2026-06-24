Las autoridades y familiares de una adolescente de 15 años adelantan labores de búsqueda para dar con el paradero de Zoee Alejandra Rubiano Ardila, quien fue reportada como desaparecida en Bogotá luego de salir de su institución educativa y no volver a su vivienda.

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De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional, la menor fue vista por última vez el pasado 22 de junio de 2026, cuando salió del colegio Británico, ubicado en la localidad de Kennedy. Desde entonces, no se tiene información confirmada sobre su ubicación.

Según información compartida por familiares a SEMANA, la joven salió de la institución educativa en horas de la tarde y, desde ese momento, perdieron el rastro y todo tipo de comunicación con la menor.

Sus allegados aseguran que no volvió a responder mensajes ni llamadas y hasta ahora desconocen cualquier dato que permita establecer dónde se encuentra.

La desaparición ya fue puesta en conocimiento de las autoridades, que mantienen activa la recepción de información ciudadana para apoyar las labores de ubicación.

Zoee Alejandra Rubiano Ardila, joven desaparecida. Foto: Policía Nacional

Entre las características entregadas por las autoridades para facilitar su identificación se encuentran:

Edad: 15 años.

15 años. Estatura aproximada: 1,53 metros.

1,53 metros. Contextura: delgada.

delgada. Tez: blanca.

blanca. Ojos: cafés claros.

cafés claros. Cabello: castaño oscuro.

Además, el reporte señala que el día de su desaparición vestía:

Pantalón negro de bota ancha tipo campana.

Chaqueta gris oscura con cremallera.

Tenis blancos con negro.

La familia hizo un llamado a la ciudadanía para que cualquier persona que haya visto a la adolescente o tenga información reciente sobre su recorrido después de salir del colegio, la entregue a las autoridades.