Las autoridades judiciales avanzan en la investigación para esclarecer el caso de Yulixa Toloza, de 52 años, quien falleció tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que operaba sin los permisos requeridos para cirugías ambulatorias en el sur de Bogotá.

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De acuerdo con el expediente, luego de la intervención, la víctima fue trasladada en un vehículo particular y permaneció desaparecida durante una semana hasta el hallazgo de su cuerpo en una vía de Cundinamarca. Posteriormente, el automóvil utilizado en el traslado fue localizado por la Policía Nacional en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

Despliegue operativo por reporte ciudadano

El jefe de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Bogotá, coronel Fabio Mauricio Gallego, reveló detalles de las operaciones de búsqueda de María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético Beauty Laser, durante una entrevista en el pódcast Más allá del silencio.

La línea de acción se activó tras el reporte de un conductor de servicio público, quien manifestó haber transportado hacia la Terminal de Transportes de El Salitre a una pareja que expresaba urgencia por abandonar la capital.

Yulixa Toloza en un viaje a París, Francia. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: thereal.itala

Con este testimonio, los investigadores revisaron los sistemas de videovigilancia y los registros de las empresas de transporte con destino a la frontera colombo venezolana, identificando un autobús que coincidía con las horas de embarque de los sospechosos.

Coordinación en carretera y verificación de identidades

El rastreo satelital del automotor permitió a las autoridades calcular la posición de los pasajeros en la ruta nacional.

“Haciendo el cálculo, estaba cerca de llegar por intermedio de la ubicación que controlan los buses; nos indican que ese bus ya está pasando el sector de Berlín en Santander, en el páramo, que debe estar en el restaurante donde toman alimentos. Tomo contacto con las unidades de este sector de Berlín, les doy la información. Llegaron hasta el restaurante, me hacen videos, dicen que no, que ya ese bus hace 15 minutos habría salido, que ya iba bajando el sector de La Laguna en sentido hacia Pamplona”, explicó el coronel Gallego.

Ante el avance del vehículo de servicio público, la Sijín coordinó un retén con la Policía de Norte de Santander para interceptar el automotor en el acceso al municipio de Mutiscua.

En el punto de control, los uniformados procedieron al descenso de los usuarios y realizaron la verificación de antecedentes.

“Descienden los pasajeros, me hacen videollamada formalmente para identificar si son estas personas y sus documentos. El taxista nos confirma: ‘Sí son ellos’, pero nosotros, con esas imágenes, como ya teníamos a las personas que laboraban con María Fernanda, les enviamos las imágenes y ellos nos confirmaron que formalmente no eran y que los documentos tampoco coincidían”, concluyó el jefe de la Sijín.

El caso finalizó como una falsa alarma y las órdenes de captura contra los responsables del establecimiento continúan vigentes.