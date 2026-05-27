Cierran centro estético cerca de Beauty Láser; lugar donde operaron a Yulixa Toloza: esta fue la razón

Las autoridades judiciales y de salud avanzan en la investigación por el fallecimiento de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que perdió la vida tras someterse a un procedimiento estético en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá.

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De acuerdo con las hipótesis preliminares del caso, la ciudadana habría sido retenida contra su voluntad luego de realizarse una liposucción láser en un establecimiento que no contaba con las autorizaciones legales, y su cuerpo fue hallado posteriormente en una vía pública del departamento de Cundinamarca.

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Frente a estos hechos, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá coordinan labores operativas para esclarecer las circunstancias de la desaparición y captura de los presuntos responsables.

Operativos de inspección y control sanitario

A raíz de este suceso, las autoridades administrativas intensificaron las auditorías en el sector.

Cerrado centro estético durante operativo de control en el barrio El Tunal, al sur de Bogotá.



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La Alcaldía Local de Tunjuelito, en articulación con la Secretaría Distrital de Salud (SDS) y la Policía de Bogotá, “continúan adelantando acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) a establecimientos en el sur de la capital, con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad, salubridad y cumplimiento de la normatividad vigente”.

En el marco de estos operativos, las entidades oficiales ordenaron la clausura de un centro estético en el barrio Venecia. Durante la inspección técnica al establecimiento identificado como SPA y Academia Figura Perfecta, la Secretaría de Salud evidenció una máquina que no contaba con registro sanitario vigente ante el Invima, así como varios productos capilares que incumplían los requisitos de ley.

Ante los hallazgos, los funcionarios procedieron al decomiso preventivo de los elementos para mitigar riesgos en los usuarios.

Medidas de clausura por fallas de funcionamiento

Durante la verificación documental, los uniformados constataron que el lugar carecía de los permisos obligatorios de apertura al público. Por tal motivo, la Policía de Bogotá ejecutó el cierre del inmueble conforme a las sanciones previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Los establecimientos que prestan servicios a la ciudadanía deben cumplir con todas las condiciones legales y sanitarias requeridas para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas. Seguiremos fortaleciendo las acciones de inspección y control para prevenir riesgos”, aseguró la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante.

La administración distrital confirmó que los controles institucionales se mantendrán de forma permanente en las diferentes localidades del sur de la ciudad.