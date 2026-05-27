El nuevo giro en el caso de Jaime Esteban Moreno, estudiante brutalmente asesinado a golpes: “mujer del disfraz azul” será testigo clave en juicio oral

La audiencia preparatoria del juicio por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras una brutal golpiza en Bogotá durante Halloween de 2025, dejó un nuevo giro en el caso: Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, conocida como la “mujer del disfraz azul”, será llamada como testigo dentro del proceso judicial.

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Además, quedó fijado el próximo 9 de junio, a las 10:00 a.m., como fecha de inicio del juicio oral contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro.

Según confirmó a Semana el abogado de la familia de Jaime, Camilo Rincón, durante la diligencia de este martes se definieron las pruebas que serán usadas en juicio y se logró evitar que los procesados recuperaran su libertad por vencimiento de términos, uno de los mayores temores de las víctimas en las últimas semanas.

La presencia de Fernández Sulbarán como testigo ha llamado especialmente la atención debido a que su nombre ha aparecido desde el inicio de la investigación. La mujer, recordada por vestir un traje azul durante la noche de los hechos, había sido señalada por la Fiscalía y por la representación de víctimas como una pieza clave para esclarecer cómo comenzó la agresión que terminó con la muerte del universitario.

Juan Carlos Suárez, Kleidymar Paola Fernández y Bertha Yohana Parra fueron capturados por el asesinato de Jaime Esteban Moreno. Hay una cuarta persona prófuga. Foto: SEMANA

De acuerdo con documentos revelados en la audiencia, la defensa considera que su testimonio podría aportar detalles sobre lo ocurrido dentro y fuera del establecimiento Before Club, así como sobre las discusiones previas y la forma en la que se desarrolló la agresión. Incluso, en el expediente judicial se señala que la mujer estuvo presente durante varios de los momentos relacionados con el ataque.

El caso de la “mujer del disfraz azul” ha estado rodeado de polémica desde noviembre de 2025. En medio de la investigación, la Fiscalía llegó a pedir una orden de captura en su contra bajo la hipótesis de que habría actuado como presunta determinadora o instigadora de la golpiza. Según la teoría del ente acusador, Fernández Sulbarán habría señalado a Jaime Esteban antes del ataque y, presuntamente, motivado a los agresores a continuar golpeándolo.

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Jaime Esteban Moreno murió luego de recibir múltiples golpes en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15, en Chapinero. La Fiscalía sostiene que los acusados actuaron de manera coordinada y con intención de causar la muerte del joven de 20 años, descartando que se tratara de una simple riña o de un homicidio preterintencional. Entre las pruebas del caso aparecen videos de cámaras de seguridad, registros de celulares, testimonios y fotografías forenses.