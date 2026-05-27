Galán anunció histórico refuerzo policial para Bogotá: 794 nuevos uniformados llegarán a las calles y reveló cómo serán distribuidos

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la llegada de 794 nuevos uniformados de la Policía Metropolitana, una cifra que calificó como “un paso adelante importante” para enfrentar el déficit de pie de fuerza que, según afirmó, tiene la capital frente a otras ciudades del país.

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La información también fue entregada oficialmente por la Policía Nacional a la revista SEMANA, desde donde se detalló que los nuevos patrulleros serán destinados al Nuevo Modelo del Servicio de Policía, la Fuerza Disponible, grupos de prevención y unidades especiales para reforzar la seguridad en diferentes localidades de Bogotá.

Durante su intervención, Galán aseguró que una de las mayores preocupaciones de la ciudad sigue siendo la falta de policías frente al tamaño y las necesidades de la capital. “Bogotá tiene un pie de fuerza que es el menor por cada cien mil habitantes de todas las ciudades capitales de Colombia”, afirmó el mandatario.

El alcalde explicó que la llegada de estos uniformados permitirá fortalecer la presencia institucional en los barrios y mejorar los tiempos de respuesta frente a hechos delincuenciales.

Según dijo, una de las peticiones más frecuentes que recibe cuando visita las localidades tiene que ver justamente con el aumento de la presencia policial.

“Cada localidad de Bogotá es prácticamente una ciudad”, sostuvo Galán al explicar por qué se realizó un análisis detallado para distribuir a los nuevos efectivos según las necesidades, el tamaño y los retos de seguridad de cada territorio.

Además, el mandatario destacó que la mayoría de los nuevos policías son mujeres. Del total, 477 son mujeres y 317 hombres. La Policía también informó a SEMANA que entre los uniformados hay 97 profesionales, 180 técnicos, 21 tecnólogos y 27 personas con formación en otros idiomas, algo que, según Galán, demuestra el avance en la profesionalización de la institución.

“Ustedes son la barrera que tiene nuestra sociedad frente a la delincuencia”, afirmó el alcalde frente a los nuevos patrulleros, a quienes agradeció por asumir la misión de servir desde la capital del país. También reiteró que el Distrito trabajará “en llave” con la Policía Metropolitana y las alcaldías locales para fortalecer las estrategias de seguridad.

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684 serán enviados directamente a reforzar la seguridad territorial. Foto: Policía de Bogotá

Así quedarán repartidos los nuevos policías en Bogotá

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la distribución específica de los uniformados en las localidades de Bogotá. De los 794 nuevos policías, 684 serán enviados directamente a reforzar la seguridad territorial.

Las localidades con más nuevos efectivos serán Kennedy y Suba, dos de las zonas con mayores retos en materia de seguridad y convivencia.

La distribución anunciada por la Policía de Bogotá y Galán quedó así:

Kennedy: 88 nuevos policías

Suba: 84

San Cristóbal: 45

Bosa: 43

Rafael Uribe: 40

Engativá: 37

Teusaquillo: 34

Usaquén: 33

Ciudad Bolívar: 28

Usme: 28

Mártires: 27

Chapinero: 26

Barrios Unidos: 24

Antonio Nariño: 23

La Candelaria: 23

Puente Aranda: 22

Fontibón: 21

Tunjuelito: 20

Además, otros grupos serán destinados a áreas estratégicas. Cerca de 70 uniformados reforzarán la Fuerza Disponible; 25 llegarán a prevención y 15 harán parte de grupos especiales GOES, enfocados en operaciones y reacción.

La Policía Nacional señaló que este refuerzo busca aumentar la capacidad operacional en la ciudad bajo las líneas de prevención, control, disuasión y fiscalización territorial. Según la institución, esto permitirá tener una participación más activa en la identificación de factores de riesgo y en la reducción de delitos de alto impacto.

Galán reconoció que, aunque la ciudadanía espera más resultados en seguridad, este nuevo componente humano llega para fortalecer las capacidades actuales. “Hemos logrado resultados, no son suficientes, toca lograr más, pero esto viene a fortalecer esas capacidades para darle respuesta a la ciudadanía, que nos pide todos los días mayor presencia policial”, concluyó.