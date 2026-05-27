Se buscan asesores comerciales en Bogotá: sueldos hasta de $7 millones

Los perfiles enfocados en atención al cliente, negociación y cumplimiento de metas tienen una alta demanda en Bogotá debido al movimiento económico y empresarial de la ciudad. Este tipo de oportunidades laborales también puede ofrecer ingresos variables atractivos y posibilidades de crecimiento profesional para quienes cuentan con habilidades comunicativas y orientación a resultados.
Actualmente, varias empresas en la capital colombiana, mantienen abiertas vacantes con salarios que pueden alcanzar los $7 millones de pesos mensuales, dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Asesor comercial
Empresa: Sosega Colombia
Salario: $ 3.500.000
Se requiere asesor comercial para Sosega Colombia, con responsabilidad sobre la gestión y desarrollo de clientes en Bogotá y el cumplimiento de objetivos de ventas.
Responsabilidades:
- Prospección activa de nuevos clientes y oportunidades de negocio
- Gestión y desarrollo de la cartera de clientes asignada en Bogotá.
- Acompañamiento comercial a distribuidores y clientes finales ofreciendo soluciones y soporte técnico.
- Presentación y negociación de portafolios de productos con altos estándares de calidad y seguridad.
- Cumplimiento de metas de ventas y objetivos de crecimiento sostenible.
- Gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de clientes y distribuidores.
- Elaboración de informes de gestión comercial y seguimiento de ventas.
- Participación en reuniones comerciales y de equipo.
- Mantenimiento actualizado de la información
- Colaboración con otras áreas de la empresa para asegurar la satisfacción del cliente.
Requerimientos:
- Título de tecnólogo en áreas comerciales, mercadeo, industrial o afines.
- Contar con moto para el desplazamiento en la ciudad
- Dominio de herramientas ofimáticas especialmente Excel.
- Capacidad para desplazarse dentro de Bogotá para visitar clientes y distribuidores.
- Excelentes habilidades de comunicación negociación y orientación al logro.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Fuerte orientación al cliente y capacidad para resolver situaciones complejas.
- Experiencia como asesor comercial, desarrollador de negocios, ejecutivo comercial, ejecutivo de ventas, representante comercial, sales representative o sales executive.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Asesor comercial gobierno
Empresa: Nutresa
Salario: $ 4.000.000
En este rol, será clave para fomentar alianzas que impulsen el crecimiento sostenible del negocio mientras garantiza el cumplimiento de los estándares comerciales.
Responsabilidades:
- Fomentar relaciones estratégicas con entidades gubernamentales.
- Desarrollar propuestas de valor que resalten la oferta de la empresa.
- Identificar oportunidades de negocio en el sector público.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como asesor comercial en sector público.
- Conocimiento en desarrollo de negocios con entidades gubernamentales.
- Habilidades de negociación y comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar en equipo y orientación a resultados.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Asesores comerciales bilingües
Empresa: Addeco
Salario: $ 5.000.000 a $ 6.500.000
Se buscan Asesores Comerciales Bilingües nivel C1 para trabajar tiempo completo en Bogotá. Si usted cuenta con habilidades comerciales, excelente nivel de inglés y orientación al cliente, esta es una excelente oportunidad de crecimiento profesional, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Impulsar la adquisición de nuevos socios mediante prospección outbound y generación de leads.
- Interactuar con socios potenciales utilizando un enfoque de ventas consultivas, presentando de manera efectiva la propuesta de valor de la plataforma.
- Gestionar el ciclo completo de ventas, incluyendo calificación de leads, presentaciones, negociaciones y cierre.
- Acompañar a los nuevos socios durante el proceso de onboarding, asegurando una experiencia inicial fluida y exitosa.
- Mantener y actualizar las oportunidades comerciales en sistemas CRM, realizando seguimiento al pipeline y a los principales indicadores de desempeño.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en ventas B2B, desarrollo de negocios o adquisición de clientes.
- Capacidad para gestionar un pipeline de ventas estructurado y priorizar leads de forma efectiva.
- Experiencia en prospección outbound y modelos de ventas consultivas.
- Experiencia con plataformas CRM como Salesforce o HubSpot.
- Familiaridad con herramientas de habilitación de ventas.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Asesor comercial externo
Empresa: Confidencial
Salario: $ 6.000.000 a $ 7.000.000
¿Tiene experiencia en TAT / PAP/ representante de ventas, ejecutivo de cuentas, pymes industriales, b2c y pasión por el trabajo en calle? ¡Esta es su oportunidad para avanzar profesionalmente y generar ingresos reales!
Responsabilidades:
- Cumplir metas comerciales mediante la colocación de créditos de consumo o libranza.
- Brindar asesoría integral a clientes actuales y potenciales.
- Realizar prospección de clientes en campo.
- Gestionar base de datos asignada y generar nuevos clientes.
- Garantizar la calidad del servicio y de las operaciones realizadas.
Requerimientos:
- Técnico, tecnólogo, estudiante o profesional en áreas afines.
- Experiencia mínima de 1 año en ventas externas.
- Experiencia en cumplimiento de metas comerciales.
- Disponibilidad para trabajo en campo.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.