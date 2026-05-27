EMPLEO

Se buscan asesores comerciales en Bogotá: sueldos hasta de $7 millones

Postulaciones abiertas sin costo.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

27 de mayo de 2026 a las 4:03 p. m.
Postulaciones abiertas sin costo.
Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Getty Images

Los perfiles enfocados en atención al cliente, negociación y cumplimiento de metas tienen una alta demanda en Bogotá debido al movimiento económico y empresarial de la ciudad. Este tipo de oportunidades laborales también puede ofrecer ingresos variables atractivos y posibilidades de crecimiento profesional para quienes cuentan con habilidades comunicativas y orientación a resultados.

Hay más de 8.000 vacantes sin experiencia en Bogotá: aplique acá

Actualmente, varias empresas en la capital colombiana, mantienen abiertas vacantes con salarios que pueden alcanzar los $7 millones de pesos mensuales, dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Para el puesto de asesor comercial en ventas formales o Call Center, se requiere un título de bachiller con o sin experiencia.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock/Magneto

Asesor comercial

Empresa: Sosega Colombia

Salario: $ 3.500.000

Se requiere asesor comercial para Sosega Colombia, con responsabilidad sobre la gestión y desarrollo de clientes en Bogotá y el cumplimiento de objetivos de ventas.

Responsabilidades:

  • Prospección activa de nuevos clientes y oportunidades de negocio
  • Gestión y desarrollo de la cartera de clientes asignada en Bogotá.
  • Acompañamiento comercial a distribuidores y clientes finales ofreciendo soluciones y soporte técnico.
  • Presentación y negociación de portafolios de productos con altos estándares de calidad y seguridad.
  • Cumplimiento de metas de ventas y objetivos de crecimiento sostenible.
  • Gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de clientes y distribuidores.
  • Elaboración de informes de gestión comercial y seguimiento de ventas.
  • Participación en reuniones comerciales y de equipo.
  • Mantenimiento actualizado de la información
  • Colaboración con otras áreas de la empresa para asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

  • Título de tecnólogo en áreas comerciales, mercadeo, industrial o afines.
  • Contar con moto para el desplazamiento en la ciudad
  • Dominio de herramientas ofimáticas especialmente Excel.
  • Capacidad para desplazarse dentro de Bogotá para visitar clientes y distribuidores.
  • Excelentes habilidades de comunicación negociación y orientación al logro.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Fuerte orientación al cliente y capacidad para resolver situaciones complejas.
  • Experiencia como asesor comercial, desarrollador de negocios, ejecutivo comercial, ejecutivo de ventas, representante comercial, sales representative o sales executive.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor comercial gobierno

Empresa: Nutresa

Salario: $ 4.000.000

En este rol, será clave para fomentar alianzas que impulsen el crecimiento sostenible del negocio mientras garantiza el cumplimiento de los estándares comerciales.

Responsabilidades:

  • Fomentar relaciones estratégicas con entidades gubernamentales.
  • Desarrollar propuestas de valor que resalten la oferta de la empresa.
  • Identificar oportunidades de negocio en el sector público.
  • Asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años como asesor comercial en sector público.
  • Conocimiento en desarrollo de negocios con entidades gubernamentales.
  • Habilidades de negociación y comunicación efectiva.
  • Capacidad para trabajar en equipo y orientación a resultados.

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Asesores comerciales bilingües

Empresa: Addeco

Salario: $ 5.000.000 a $ 6.500.000

Se buscan Asesores Comerciales Bilingües nivel C1 para trabajar tiempo completo en Bogotá. Si usted cuenta con habilidades comerciales, excelente nivel de inglés y orientación al cliente, esta es una excelente oportunidad de crecimiento profesional, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Impulsar la adquisición de nuevos socios mediante prospección outbound y generación de leads.
  • Interactuar con socios potenciales utilizando un enfoque de ventas consultivas, presentando de manera efectiva la propuesta de valor de la plataforma.
  • Gestionar el ciclo completo de ventas, incluyendo calificación de leads, presentaciones, negociaciones y cierre.
  • Acompañar a los nuevos socios durante el proceso de onboarding, asegurando una experiencia inicial fluida y exitosa.
  • Mantener y actualizar las oportunidades comerciales en sistemas CRM, realizando seguimiento al pipeline y a los principales indicadores de desempeño.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas B2B, desarrollo de negocios o adquisición de clientes.
  • Capacidad para gestionar un pipeline de ventas estructurado y priorizar leads de forma efectiva.
  • Experiencia en prospección outbound y modelos de ventas consultivas.
  • Experiencia con plataformas CRM como Salesforce o HubSpot.
  • Familiaridad con herramientas de habilitación de ventas.

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Asesor comercial externo

Empresa: Confidencial

Salario: $ 6.000.000 a $ 7.000.000

¿Tiene experiencia en TAT / PAP/ representante de ventas, ejecutivo de cuentas, pymes industriales, b2c y pasión por el trabajo en calle? ¡Esta es su oportunidad para avanzar profesionalmente y generar ingresos reales!

Responsabilidades:

  • Cumplir metas comerciales mediante la colocación de créditos de consumo o libranza.
  • Brindar asesoría integral a clientes actuales y potenciales.
  • Realizar prospección de clientes en campo.
  • Gestionar base de datos asignada y generar nuevos clientes.
  • Garantizar la calidad del servicio y de las operaciones realizadas.

Requerimientos:

  • Técnico, tecnólogo, estudiante o profesional en áreas afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en ventas externas.
  • Experiencia en cumplimiento de metas comerciales.
  • Disponibilidad para trabajo en campo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.