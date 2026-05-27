Se buscan asesores comerciales en Bogotá: sueldos hasta de $7 millones

Los perfiles enfocados en atención al cliente, negociación y cumplimiento de metas tienen una alta demanda en Bogotá debido al movimiento económico y empresarial de la ciudad. Este tipo de oportunidades laborales también puede ofrecer ingresos variables atractivos y posibilidades de crecimiento profesional para quienes cuentan con habilidades comunicativas y orientación a resultados.

Hay más de 8.000 vacantes sin experiencia en Bogotá: aplique acá

Actualmente, varias empresas en la capital colombiana, mantienen abiertas vacantes con salarios que pueden alcanzar los $7 millones de pesos mensuales, dirigidas a personas con distintos niveles de experiencia.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock/Magneto

Asesor comercial

Empresa: Sosega Colombia

Salario: $ 3.500.000

Se requiere asesor comercial para Sosega Colombia, con responsabilidad sobre la gestión y desarrollo de clientes en Bogotá y el cumplimiento de objetivos de ventas.

Responsabilidades:

Prospección activa de nuevos clientes y oportunidades de negocio

Gestión y desarrollo de la cartera de clientes asignada en Bogotá.

Acompañamiento comercial a distribuidores y clientes finales ofreciendo soluciones y soporte técnico.

Presentación y negociación de portafolios de productos con altos estándares de calidad y seguridad.

Cumplimiento de metas de ventas y objetivos de crecimiento sostenible.

Gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de clientes y distribuidores.

Elaboración de informes de gestión comercial y seguimiento de ventas.

Participación en reuniones comerciales y de equipo.

Mantenimiento actualizado de la información

Colaboración con otras áreas de la empresa para asegurar la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Título de tecnólogo en áreas comerciales, mercadeo, industrial o afines.

Contar con moto para el desplazamiento en la ciudad

Dominio de herramientas ofimáticas especialmente Excel.

Capacidad para desplazarse dentro de Bogotá para visitar clientes y distribuidores.

Excelentes habilidades de comunicación negociación y orientación al logro.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Fuerte orientación al cliente y capacidad para resolver situaciones complejas.

Experiencia como asesor comercial, desarrollador de negocios, ejecutivo comercial, ejecutivo de ventas, representante comercial, sales representative o sales executive.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor comercial gobierno

Empresa: Nutresa

Salario: $ 4.000.000

En este rol, será clave para fomentar alianzas que impulsen el crecimiento sostenible del negocio mientras garantiza el cumplimiento de los estándares comerciales.

Responsabilidades:

Fomentar relaciones estratégicas con entidades gubernamentales.

Desarrollar propuestas de valor que resalten la oferta de la empresa.

Identificar oportunidades de negocio en el sector público.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales establecidos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como asesor comercial en sector público.

Conocimiento en desarrollo de negocios con entidades gubernamentales.

Habilidades de negociación y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo y orientación a resultados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesores comerciales bilingües

Empresa: Addeco

Salario: $ 5.000.000 a $ 6.500.000

Se buscan Asesores Comerciales Bilingües nivel C1 para trabajar tiempo completo en Bogotá. Si usted cuenta con habilidades comerciales, excelente nivel de inglés y orientación al cliente, esta es una excelente oportunidad de crecimiento profesional, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Impulsar la adquisición de nuevos socios mediante prospección outbound y generación de leads.

Interactuar con socios potenciales utilizando un enfoque de ventas consultivas, presentando de manera efectiva la propuesta de valor de la plataforma.

Gestionar el ciclo completo de ventas, incluyendo calificación de leads, presentaciones, negociaciones y cierre.

Acompañar a los nuevos socios durante el proceso de onboarding, asegurando una experiencia inicial fluida y exitosa.

Mantener y actualizar las oportunidades comerciales en sistemas CRM, realizando seguimiento al pipeline y a los principales indicadores de desempeño.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas B2B, desarrollo de negocios o adquisición de clientes.

Capacidad para gestionar un pipeline de ventas estructurado y priorizar leads de forma efectiva.

Experiencia en prospección outbound y modelos de ventas consultivas.

Experiencia con plataformas CRM como Salesforce o HubSpot.

Familiaridad con herramientas de habilitación de ventas.

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Asesor comercial externo

Empresa: Confidencial

Salario: $ 6.000.000 a $ 7.000.000

¿Tiene experiencia en TAT / PAP/ representante de ventas, ejecutivo de cuentas, pymes industriales, b2c y pasión por el trabajo en calle? ¡Esta es su oportunidad para avanzar profesionalmente y generar ingresos reales!

Responsabilidades:

Cumplir metas comerciales mediante la colocación de créditos de consumo o libranza.

Brindar asesoría integral a clientes actuales y potenciales.

Realizar prospección de clientes en campo.

Gestionar base de datos asignada y generar nuevos clientes.

Garantizar la calidad del servicio y de las operaciones realizadas.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo, estudiante o profesional en áreas afines.

Experiencia mínima de 1 año en ventas externas.

Experiencia en cumplimiento de metas comerciales.

Disponibilidad para trabajo en campo.

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