Hay más de 30.000 vacantes de empleo en México: así puede aplicar gratis

La tasa de desempleo en México ascendió en el primer trimestre de 2026 a 2,6 % de la población económicamente activa (PEA), una cifra ligeramente superior al 2,5 % registrado en el mismo periodo de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Busca trabajo remoto? Estas empresas tienen ofertas disponibles

En medio de este panorama y como parte de los esfuerzos por ampliar el acceso al empleo, actualmente hay más de 30.000 vacantes activas en México, disponibles para personas con distintos niveles de experiencia y formación.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por país, ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Coordinador comercial - Sector industrial – Ciudad de México

Empresa empleadora: Cazta Comercial

Importante compañía del sector industrial eléctrico, especializada en la comercialización de material eléctrico residencial e industrial con presencia a nivel nacional en México, se encuentra en la búsqueda de un coordinador de ventas, responsable de liderar la gestión comercial en campo, asegurar el cumplimiento de metas y fortalecer el desarrollo del equipo de ventas.

Responsabilidades:

Liderar y supervisar el equipo comercial, asegurando el cumplimiento de metas y KPI.

Planificar y optimizar las rutas comerciales del equipo en campo.

Gestionar la prospección y apertura de nuevos clientes B2B.

Acompañar y apoyar cierres de negocio estratégicos.

Supervisar cotizaciones, condiciones comerciales y vinculación de clientes.

Administrar relaciones con cuentas clave y clientes estratégicos.

Coordinar con áreas internas para asegurar la operación.

Requerimientos:

Experiencia entre 3 y 5 años en ventas B2B, preferiblemente en sector industrial, eléctrico, ferretero o construcción.

Experiencia liderando equipos comerciales.

Manejo de apertura de mercado y desarrollo de clientes.

Experiencia en gestión de rutas comerciales y trabajo en campo.

Habilidad para negociación, cierre de ventas y manejo de clientes.

Experiencia en seguimiento de indicadores comerciales.

Manejo de CRM y herramientas digitales comerciales.

Conocimiento del canal: distribuidores, ferreterías, contratistas o instaladores.

Disponibilidad para trabajo en campo y desplazamientos.

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Auxiliar de tienda (Personal de temporada) – TAF Nuevo León

Empresa empleadora: AXO

Este puesto es una excelente oportunidad para aquellos que desean iniciar su carrera profesional sin necesidad de experiencia previa.

Responsabilidades:

Acomodar productos y/o mercancías en las tiendas.

Mantener la limpieza y orden del área de trabajo.

Atender a los clientes proporcionando información y asistencia en la localización de productos.

Requerimientos:

Educación bachillerato inconcluso o concluido

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos

Buena actitud y presentación personal.

Disponibilidad de horario para estudiantes.

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Técnico en mantenimiento – Mazatlán

Empresa empleadora: Planet Fitness

El candidato ideal contribuirá significativamente a la satisfacción de los clientes mediante el mantenimiento efectivo y la reparación de sistemas críticos, asegurando que los clubes operen en condiciones óptimas.

Responsabilidades:

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones.

Registrar y mantener actualizada la bitácora de mantenimiento.

Reparar equipos y sistemas críticos de los clubes.

Garantizar el funcionamiento óptimo de sistemas eléctricos y de climatización.

Requerimientos:

Experiencia previa de al menos 2 años en mantenimiento de instalaciones.

Técnico en mantenimiento o especialista en mantenimiento certificado.

Conocimientos en sistemas eléctricos aire acondicionado y fontanería.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

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Almacenista (Medio tiempo) Victoria´s Secret - Los Cabos

Empresa empleadora: AXO

En este rol será parte de un equipo dinámico que valora el esfuerzo y la dedicación, con oportunidades de crecimiento y aprendizaje constantes.

Responsabilidades:

Mover productos en el almacén y tienda.

Verificar inventarios y asegurar su exactitud.

Mantener áreas de almacenamiento organizadas.

Coordinar con el equipo para la reposición de mercancía.

Requerimientos:

Experiencia como almacenista o bodeguero.

Conocimiento en gestión de inventarios.

Habilidad para trabajar en equipo.

Capacidad para manejar cargas pesadas.

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