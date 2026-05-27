Hay más de 30.000 vacantes de empleo en México: así puede aplicar gratis

La tasa de desempleo en México ascendió en el primer trimestre de 2026 a 2,6 % de la población económicamente activa (PEA), una cifra ligeramente superior al 2,5 % registrado en el mismo periodo de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En medio de este panorama y como parte de los esfuerzos por ampliar el acceso al empleo, actualmente hay más de 30.000 vacantes activas en México, disponibles para personas con distintos niveles de experiencia y formación.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por país, ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Coordinador comercial - Sector industrial – Ciudad de México
Empresa empleadora: Cazta Comercial
Importante compañía del sector industrial eléctrico, especializada en la comercialización de material eléctrico residencial e industrial con presencia a nivel nacional en México, se encuentra en la búsqueda de un coordinador de ventas, responsable de liderar la gestión comercial en campo, asegurar el cumplimiento de metas y fortalecer el desarrollo del equipo de ventas.
Responsabilidades:
- Liderar y supervisar el equipo comercial, asegurando el cumplimiento de metas y KPI.
- Planificar y optimizar las rutas comerciales del equipo en campo.
- Gestionar la prospección y apertura de nuevos clientes B2B.
- Acompañar y apoyar cierres de negocio estratégicos.
- Supervisar cotizaciones, condiciones comerciales y vinculación de clientes.
- Administrar relaciones con cuentas clave y clientes estratégicos.
- Coordinar con áreas internas para asegurar la operación.
Requerimientos:
- Experiencia entre 3 y 5 años en ventas B2B, preferiblemente en sector industrial, eléctrico, ferretero o construcción.
- Experiencia liderando equipos comerciales.
- Manejo de apertura de mercado y desarrollo de clientes.
- Experiencia en gestión de rutas comerciales y trabajo en campo.
- Habilidad para negociación, cierre de ventas y manejo de clientes.
- Experiencia en seguimiento de indicadores comerciales.
- Manejo de CRM y herramientas digitales comerciales.
- Conocimiento del canal: distribuidores, ferreterías, contratistas o instaladores.
- Disponibilidad para trabajo en campo y desplazamientos.
Auxiliar de tienda (Personal de temporada) – TAF Nuevo León
Empresa empleadora: AXO
Este puesto es una excelente oportunidad para aquellos que desean iniciar su carrera profesional sin necesidad de experiencia previa.
Responsabilidades:
- Acomodar productos y/o mercancías en las tiendas.
- Mantener la limpieza y orden del área de trabajo.
- Atender a los clientes proporcionando información y asistencia en la localización de productos.
Requerimientos:
- Educación bachillerato inconcluso o concluido
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos
- Buena actitud y presentación personal.
- Disponibilidad de horario para estudiantes.
Técnico en mantenimiento – Mazatlán
Empresa empleadora: Planet Fitness
El candidato ideal contribuirá significativamente a la satisfacción de los clientes mediante el mantenimiento efectivo y la reparación de sistemas críticos, asegurando que los clubes operen en condiciones óptimas.
Responsabilidades:
- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones.
- Registrar y mantener actualizada la bitácora de mantenimiento.
- Reparar equipos y sistemas críticos de los clubes.
- Garantizar el funcionamiento óptimo de sistemas eléctricos y de climatización.
Requerimientos:
- Experiencia previa de al menos 2 años en mantenimiento de instalaciones.
- Técnico en mantenimiento o especialista en mantenimiento certificado.
- Conocimientos en sistemas eléctricos aire acondicionado y fontanería.
- Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Almacenista (Medio tiempo) Victoria´s Secret - Los Cabos
Empresa empleadora: AXO
En este rol será parte de un equipo dinámico que valora el esfuerzo y la dedicación, con oportunidades de crecimiento y aprendizaje constantes.
Responsabilidades:
- Mover productos en el almacén y tienda.
- Verificar inventarios y asegurar su exactitud.
- Mantener áreas de almacenamiento organizadas.
- Coordinar con el equipo para la reposición de mercancía.
Requerimientos:
- Experiencia como almacenista o bodeguero.
- Conocimiento en gestión de inventarios.
- Habilidad para trabajar en equipo.
- Capacidad para manejar cargas pesadas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.