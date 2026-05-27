EMPLEO

Hay más de 30.000 vacantes de empleo en México: así puede aplicar gratis

Oportunidades disponibles para diferentes perfiles.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

27 de mayo de 2026 a las 5:52 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

La tasa de desempleo en México ascendió en el primer trimestre de 2026 a 2,6 % de la población económicamente activa (PEA), una cifra ligeramente superior al 2,5 % registrado en el mismo periodo de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Busca trabajo remoto? Estas empresas tienen ofertas disponibles

En medio de este panorama y como parte de los esfuerzos por ampliar el acceso al empleo, actualmente hay más de 30.000 vacantes activas en México, disponibles para personas con distintos niveles de experiencia y formación.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  2. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
  3. Filtrar por país, ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  4. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Mujeres de negocios
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Coordinador comercial - Sector industrial – Ciudad de México

Empresa empleadora: Cazta Comercial

Importante compañía del sector industrial eléctrico, especializada en la comercialización de material eléctrico residencial e industrial con presencia a nivel nacional en México, se encuentra en la búsqueda de un coordinador de ventas, responsable de liderar la gestión comercial en campo, asegurar el cumplimiento de metas y fortalecer el desarrollo del equipo de ventas.

Responsabilidades:

  • Liderar y supervisar el equipo comercial, asegurando el cumplimiento de metas y KPI.
  • Planificar y optimizar las rutas comerciales del equipo en campo.
  • Gestionar la prospección y apertura de nuevos clientes B2B.
  • Acompañar y apoyar cierres de negocio estratégicos.
  • Supervisar cotizaciones, condiciones comerciales y vinculación de clientes.
  • Administrar relaciones con cuentas clave y clientes estratégicos.
  • Coordinar con áreas internas para asegurar la operación.

Requerimientos:

  • Experiencia entre 3 y 5 años en ventas B2B, preferiblemente en sector industrial, eléctrico, ferretero o construcción.
  • Experiencia liderando equipos comerciales.
  • Manejo de apertura de mercado y desarrollo de clientes.
  • Experiencia en gestión de rutas comerciales y trabajo en campo.
  • Habilidad para negociación, cierre de ventas y manejo de clientes.
  • Experiencia en seguimiento de indicadores comerciales.
  • Manejo de CRM y herramientas digitales comerciales.
  • Conocimiento del canal: distribuidores, ferreterías, contratistas o instaladores.
  • Disponibilidad para trabajo en campo y desplazamientos.

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Auxiliar de tienda (Personal de temporada) – TAF Nuevo León

Empresa empleadora: AXO

Este puesto es una excelente oportunidad para aquellos que desean iniciar su carrera profesional sin necesidad de experiencia previa.

Responsabilidades:

  • Acomodar productos y/o mercancías en las tiendas.
  • Mantener la limpieza y orden del área de trabajo.
  • Atender a los clientes proporcionando información y asistencia en la localización de productos.

Requerimientos:

  • Educación bachillerato inconcluso o concluido
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos
  • Buena actitud y presentación personal.
  • Disponibilidad de horario para estudiantes.

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Técnico en mantenimiento – Mazatlán

Empresa empleadora: Planet Fitness

El candidato ideal contribuirá significativamente a la satisfacción de los clientes mediante el mantenimiento efectivo y la reparación de sistemas críticos, asegurando que los clubes operen en condiciones óptimas.

Responsabilidades:

  • Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones.
  • Registrar y mantener actualizada la bitácora de mantenimiento.
  • Reparar equipos y sistemas críticos de los clubes.
  • Garantizar el funcionamiento óptimo de sistemas eléctricos y de climatización.

Requerimientos:

  • Experiencia previa de al menos 2 años en mantenimiento de instalaciones.
  • Técnico en mantenimiento o especialista en mantenimiento certificado.
  • Conocimientos en sistemas eléctricos aire acondicionado y fontanería.
  • Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

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Almacenista (Medio tiempo) Victoria´s Secret - Los Cabos

Empresa empleadora: AXO

En este rol será parte de un equipo dinámico que valora el esfuerzo y la dedicación, con oportunidades de crecimiento y aprendizaje constantes.

Responsabilidades:

  • Mover productos en el almacén y tienda.
  • Verificar inventarios y asegurar su exactitud.
  • Mantener áreas de almacenamiento organizadas.
  • Coordinar con el equipo para la reposición de mercancía.

Requerimientos:

  • Experiencia como almacenista o bodeguero.
  • Conocimiento en gestión de inventarios.
  • Habilidad para trabajar en equipo.
  • Capacidad para manejar cargas pesadas.

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Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.