Hay más de 900 vacantes para fines de semana en Bogotá: aplique aquí

Las vacantes para fines de semana se han convertido en una alternativa laboral para personas que buscan generar ingresos adicionales o combinar el trabajo con estudios, emprendimientos u otras actividades. Este tipo de jornadas también ofrece mayor flexibilidad horaria y opciones de vinculación para distintos perfiles.
Con el aumento de este tipo de jornadas en la capital, distintas empresas han habilitado procesos de contratación para trabajo durante fines de semana y actualmente reúnen más de 900 vacantes activas en Bogotá.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.
Auxiliar de cocina
Empresa empleadora: Listos
Salario: $ 1.750.905
Reconocido club campestre ubicado al norte de Bogotá requiere auxiliar de cocina para apoyar la operación gastronómica en turnos de fines de semana y festivos, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad e higiene en la preparación de alimentos.
Responsabilidades:
- Apoyar en la preparación y alistamiento de ingredientes para las diferentes preparaciones culinarias.
- Ejecutar preparaciones básicas de cocina fría y caliente siguiendo las fichas técnicas y estándares de calidad.
- Asegurar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria durante todo el proceso de producción.
- Mantener la limpieza y organización de las estaciones de trabajo equipos y utensilios de cocina.
- Colaborar en el servicio de alimentos a socios e invitados garantizando la presentación y temperatura adecuadas de los platos.
- Participar en la recepción y almacenamiento de materias primas verificando su calidad y fechas de vencimiento.
- Asistir en la elaboración de inventarios y control de mermas.
- Cumplir con los horarios y turnos asignados incluyendo fines de semana y festivos.
Requerimientos:
- Ser bachiller académico.
- Contar con carné de manipulación de alimentos vigente.
- Experiencia mínima de 6 meses como auxiliar ayudante o asistente de cocina.
- Conocimiento en manejo básico de cocina caliente y fría.
- Aplicación de buenas prácticas de manufactura y normas de higiene y seguridad alimentaria.
- Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos por turnos.
- Residir en Bogotá o zonas aledañas.
Mesero de protocolo
Empresa empleadora: Listos
Salario: $ 1.750.905
La misión del puesto es garantizar un servicio a la mesa oportuno, cordial y bajo estándar de protocolo, contribuyendo directamente a la experiencia de socios e invitados del club.
Responsabilidades:
- Ejecutar el servicio a la mesa siguiendo los protocolos establecidos por el club campestre.
- Apoyar en el montaje y desmontaje de mesas para eventos sociales deportivos y corporativos.
- Garantizar una atención cordial oportuna y eficiente a socios e invitados durante los eventos.
- Mantener altos estándares de presentación personal y del área de servicio.
- Colaborar con el equipo de servicio para asegurar el éxito de cada evento.
- Cumplir con las directrices de orden puntualidad y limpieza.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 6 meses como mesero camarero o en roles similares en servicio a la mesa eventos hoteles o restaurantes de categoría.
- Conocimiento y aplicación de protocolos de servicio en eventos y atención al cliente.
- Habilidad para el montaje de mesas y manejo de bandeja.
- Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.
- Presentación personal impecable y actitud de servicio orientada al detalle.
- Capacidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones.
- Residir en Bogotá o tener facilidad de desplazamiento.
Cajero fin de semana temporal
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
¿Busca una oportunidad para trabajar los fines de semana como cajero/a en Homecenter? Esta es su oportunidad para unirse a un equipo enfocado en el servicio al cliente y con un ambiente de aprendizaje constante.
Responsabilidades:
- Procesar transacciones de venta de manera rápida y precisa en el punto de venta de HC Sur.
- Manejar efectivo tarjetas de crédito/débito y otros medios de pago electrónicos.
- Brindar un servicio al cliente excepcional resolviendo dudas y asegurando una experiencia de compra positiva.
- Mantener el área de caja organizada y limpia.
- Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia mínima de 6 meses en manejo de caja registradora y punto de venta.
- Conocimiento en manejo de efectivo y medios de pago electrónicos.
- Excelentes habilidades de servicio al cliente.
- Disponibilidad para trabajar fines de semana.
- Contrato temporal.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.