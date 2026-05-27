Hay más de 900 vacantes para fines de semana en Bogotá: aplique aquí

Las vacantes para fines de semana se han convertido en una alternativa laboral para personas que buscan generar ingresos adicionales o combinar el trabajo con estudios, emprendimientos u otras actividades. Este tipo de jornadas también ofrece mayor flexibilidad horaria y opciones de vinculación para distintos perfiles.

Hay más de 50.000 vacantes de empleo activas en Bogotá: aplique aquí gratis

Con el aumento de este tipo de jornadas en la capital, distintas empresas han habilitado procesos de contratación para trabajo durante fines de semana y actualmente reúnen más de 900 vacantes activas en Bogotá.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Auxiliar de cocina

Empresa empleadora: Listos

Salario: $ 1.750.905

Reconocido club campestre ubicado al norte de Bogotá requiere auxiliar de cocina para apoyar la operación gastronómica en turnos de fines de semana y festivos, garantizando el cumplimiento de estándares de calidad e higiene en la preparación de alimentos.

Responsabilidades:

Apoyar en la preparación y alistamiento de ingredientes para las diferentes preparaciones culinarias.

Ejecutar preparaciones básicas de cocina fría y caliente siguiendo las fichas técnicas y estándares de calidad.

Asegurar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad alimentaria durante todo el proceso de producción.

Mantener la limpieza y organización de las estaciones de trabajo equipos y utensilios de cocina.

Colaborar en el servicio de alimentos a socios e invitados garantizando la presentación y temperatura adecuadas de los platos.

Participar en la recepción y almacenamiento de materias primas verificando su calidad y fechas de vencimiento.

Asistir en la elaboración de inventarios y control de mermas.

Cumplir con los horarios y turnos asignados incluyendo fines de semana y festivos.

Requerimientos:

Ser bachiller académico.

Contar con carné de manipulación de alimentos vigente.

Experiencia mínima de 6 meses como auxiliar ayudante o asistente de cocina.

Conocimiento en manejo básico de cocina caliente y fría.

Aplicación de buenas prácticas de manufactura y normas de higiene y seguridad alimentaria.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos por turnos.

Residir en Bogotá o zonas aledañas.

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Mesero de protocolo

Empresa empleadora: Listos

Salario: $ 1.750.905

La misión del puesto es garantizar un servicio a la mesa oportuno, cordial y bajo estándar de protocolo, contribuyendo directamente a la experiencia de socios e invitados del club.

Responsabilidades:

Ejecutar el servicio a la mesa siguiendo los protocolos establecidos por el club campestre.

Apoyar en el montaje y desmontaje de mesas para eventos sociales deportivos y corporativos.

Garantizar una atención cordial oportuna y eficiente a socios e invitados durante los eventos.

Mantener altos estándares de presentación personal y del área de servicio.

Colaborar con el equipo de servicio para asegurar el éxito de cada evento.

Cumplir con las directrices de orden puntualidad y limpieza.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como mesero camarero o en roles similares en servicio a la mesa eventos hoteles o restaurantes de categoría.

Conocimiento y aplicación de protocolos de servicio en eventos y atención al cliente.

Habilidad para el montaje de mesas y manejo de bandeja.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y festivos.

Presentación personal impecable y actitud de servicio orientada al detalle.

Capacidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones.

Residir en Bogotá o tener facilidad de desplazamiento.

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Cajero fin de semana temporal

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

¿Busca una oportunidad para trabajar los fines de semana como cajero/a en Homecenter? Esta es su oportunidad para unirse a un equipo enfocado en el servicio al cliente y con un ambiente de aprendizaje constante.

Responsabilidades:

Procesar transacciones de venta de manera rápida y precisa en el punto de venta de HC Sur.

Manejar efectivo tarjetas de crédito/débito y otros medios de pago electrónicos.

Brindar un servicio al cliente excepcional resolviendo dudas y asegurando una experiencia de compra positiva.

Mantener el área de caja organizada y limpia.

Colaborar con el equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en manejo de caja registradora y punto de venta.

Conocimiento en manejo de efectivo y medios de pago electrónicos.

Excelentes habilidades de servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Contrato temporal.

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