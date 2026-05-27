Trabajo remoto: hay más de 500 ofertas laborales abiertas

La posibilidad de trabajar desde casa ha cambiado la manera en que muchas personas acceden al empleo y organizan su rutina diaria. Esta modalidad permite reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la flexibilidad y ampliar las opciones laborales para quienes buscan oportunidades fuera de su ciudad o prefieren esquemas más autónomos.

Hay más de 30.000 vacantes de empleo en México: así puede aplicar gratis

Al mismo tiempo, el crecimiento del trabajo remoto ha llevado a que más empresas habiliten procesos de contratación virtuales y amplíen sus equipos bajo esta modalidad. Actualmente, hay más de 500 ofertas laborales remotas activas para personas con distintos niveles de experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese aquí, cree un perfil profesional completo y postúlese a las vacantes de su interés. Recuerde que el proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes abiertas.

La búsqueda de estas vacantes se realiza a través de la sección de Semana Empleos. Foto: 123RF

Asesor de viajes freelance – 100% remoto

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como asesor de viajes freelance, será responsable de asesorar clientes en la planificación y compra de vuelos, hospedajes y paquetes turísticos, trabajando de manera 100% remota mediante plataformas digitales de reservas y ventas.

Responsabilidades:

Atender solicitudes de clientes relacionadas con viajes y turismo.

Asesorar sobre vuelos, hospedajes y paquetes turísticos.

Gestionar reservas mediante plataformas digitales.

Realizar seguimiento comercial y cierre de ventas.

Participar en capacitaciones y actualizaciones del sector.

Requerimientos:

Experiencia o habilidades en ventas y atención al cliente.

Capacidad de trabajo autónomo y organización.

Disponibilidad horaria para capacitación y gestión comercial.

Manejo básico de herramientas digitales.

Orientación a resultados y habilidades de comunicación.

¡Aplique acá!

Auxiliar administrativo/a remoto

Empresa empleadora: Servicio de Empleo Comfama

Salario: $1.750.905

Como auxiliar administrativo/a, será responsable de apoyar procesos de organización documental y seguimiento de actividades de proyectos, garantizando el flujo adecuado de información y el cumplimiento de tareas en modalidad remota.

Responsabilidades:

Apoyar la organización y digitalización de documentos.

Registrar información en formatos y planillas digitales.

Realizar seguimiento a tareas y fechas programadas.

Apoyar la comunicación interna mediante correo y mensajería.

Mantener actualizados archivos y carpetas de proyectos.

Requerimientos:

Bachiller académico o formación afín.

Experiencia mínima de 6 meses.

Manejo básico de herramientas digitales y ofimáticas.

Capacidad de organización y seguimiento de instrucciones.

Habilidades básicas de comunicación escrita.

Conexión propia a internet para trabajo remoto.

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Agente contact center

Empresa: Ilumno Servicios de Colombia

Salario: $1.750.000 a $1.800.000

Como agente contact center, será responsable de brindar atención y acompañamiento a los usuarios de manera remota, gestionando solicitudes, resolviendo dudas y garantizando una experiencia positiva a través de canales telefónicos y plataformas de servicio al cliente.

Responsabilidades:

Atender llamadas entrantes y salientes de clientes.

Gestionar consultas, solicitudes y requerimientos.

Resolver incidencias y quejas de manera eficiente.

Registrar información de las interacciones en las plataformas correspondientes.

Cumplir indicadores de calidad y productividad.

Brindar información clara sobre productos y servicios.

Apoyar mejoras continuas en el servicio al cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en contact center o servicio al cliente.

Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas de llamadas.

Excelente comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar de manera remota y autogestionada.

Bachiller o técnico en curso/completo.

Conocimiento básico de Microsoft Office y Google Workspace.

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Docente IA

Empresa: Educación Futuro

Salario: A convenir

Se requiere docente especializado en inteligencia artificial aplicada a recursos humanos para orientar el curso “IA – recurso humano: automatización responsable y eficiente” en modalidad virtual, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Responsabilidades:

Diseñar y orientar sesiones formativas sobre inteligencia artificial aplicada a procesos de recursos humanos.

Enseñar la automatización de tareas en el área de RRHH.

Capacitar en analítica de talento y uso responsable de la tecnología en gestión humana.

Contribuir al desarrollo de competencias en profesionales y estudiantes para implementar soluciones de IA eficientes y responsables en procesos de selección, evaluación, capacitación y gestión del talento.

Interactuar con equipos académicos y de soporte virtual.

Requerimientos:

Profesional universitario en Psicología, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Gestión del Talento Humano o afines.

Experiencia en docencia virtual.

Conocimiento en ética y uso responsable de IA.

Dominio de herramientas de formación virtual, plataformas de e-learning y herramientas de videoconferencia.

Experiencia en la aplicación de inteligencia artificial en procesos de recursos humanos.

Capacidad para diseñar y orientar sesiones formativas sobre automatización de tareas, analítica de talento y uso responsable de la tecnología en gestión humana.

Habilidad para contribuir al desarrollo de competencias en implementación de soluciones de IA eficientes y responsables en selección, evaluación, capacitación y gestión del talento.

Participación en proyectos de formación virtual en temas de vanguardia como IA, automatización y analítica de talento.

Actualización continua en tendencias de tecnología aplicada a Recursos Humanos.

Interacción con equipos académicos y de soporte virtual.

Posibilidad de ampliar experiencia en docencia online y desarrollo de contenidos digitales.

Conocimiento en analítica de talento.

Dominio de herramientas de analítica de datos.

¡Aplique acá!

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