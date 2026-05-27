EMPLEO

Sector salud busca personal en Bogotá: hay más de 3.000 vacantes activas

¡No deje pasar esta oportunidad!

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

27 de mayo de 2026 a las 5:41 p. m.
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país.
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico y de salud en diferentes partes del país. Foto: Europa Press via Getty Images

El sector salud tiene un papel esencial en Bogotá debido a la alta demanda de servicios médicos y de atención en la ciudad. Además de ser una de las áreas con mayor movimiento laboral, también requiere talento capacitado para responder a las necesidades de pacientes y entidades en distintos niveles de atención.

Hay más de 50.000 vacantes de empleo activas en Bogotá: aplique aquí gratis

En la capital colombiana, distintas entidades y compañías del sector tienen procesos de contratación abiertos y suman actualmente más de 3.000 oportunidades laborales en esta área.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de aplicar, es importante verificar que la documentación requerida esté vigente, incluyendo cursos, certificaciones y soportes exigidos según cada vacante. También es recomendable resaltar habilidades como la empatía, la comunicación, el trabajo bajo presión y la capacidad de atención al detalle, aspectos altamente valorados en este tipo de procesos de selección.

Nueva EPS busca talento médico: vacante de médico auditor regional en Bogotá.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Medico general zona sur

Empresa empleadora: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 5.000.000

Este profesional será responsable de atender a los pacientes en programas de promoción y prevención, asegurando un servicio de calidad y adherencia a la normativa vigente, incluyendo el conocimiento de la Ley 3280.

Responsabilidades:

  • Brindar atención médica en consulta externa a pacientes de todas las edades.
  • Desarrollar e implementar programas de promoción y prevención de la salud.
  • Asegurar el cumplimiento de la Ley 3280 en todos los procedimientos.
  • Mantener actualizados los registros médicos de acuerdo con las normativas del RETHUS.
  • Participar en la atención a víctimas de violencia sexual y manejo del dolor.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina.
  • Registro vigente en ReTHUS.
  • Experiencia mínima de 1 año en consulta externa.
  • Curso de ACLS actualizado.
  • Conocimiento de la Ley 3280.
  • Formación en cuidado al dolor y atención a víctimas de violencia sexual.

¡Aplique acá!

Regente de farmacia comercial

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

En este rol, contribuirá significativamente al bienestar de los clientes, gestionando la dispensación de medicamentos y ofreciendo asesoría experta.

Responsabilidades:

  • Garantizar la correcta dispensación de medicamentos.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas farmacéuticas.
  • Ofrecer asesoría y atención al cliente de calidad.
  • Gestionar inventarios y pedidos de medicamentos.
  • Colaborar en la implementación de campañas de salud.

Requerimientos:

  • Título de técnico en regencia de farmacia.
  • Experiencia mínima de 2 años en farmacias o droguerías.
  • Conocimiento de normativas legales del sector farmacéutico.
  • Habilidades de atención al cliente y asesoría farmacéutica.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Aplique acá!

Auxiliar de enfermería

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

  • Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.
  • Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.
  • Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.
  • Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

  • Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.
  • Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.
  • Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
  • Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.
  • Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

¡Aplique acá!

Jefe de seguridad y salud en el trabajo

Empresa: Grupo Levapan

Salario: A convenir

En Grupo Levapan buscan un líder estratégico, apasionado por la seguridad, el bienestar y la construcción de culturas organizacionales seguras y sostenibles.

Responsabilidades:

  • Liderar la planeación y ejecución del SG-SST.
  • Garantizar el cumplimiento legal en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Gestionar programas de prevención de accidentes y enfermedades laborales.
  • Liderar indicadores, auditorías y planes de mejora continua.
  • Gestionar programas de vigilancia epidemiológica y capacitaciones.
  • Coordinar comités COPASST, convivencia, brigadas y seguridad vial.
  • Administrar el presupuesto anual del área.
  • Acompañar auditorías internas, externas y visitas de entidades regulatorias.
  • Promover una cultura organizacional enfocada en el cuidado, la prevención y el bienestar.

Requerimientos:

  • Profesional en seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional o carreras afines.
  • Especialización en higiene industrial, ergonomía o áreas relacionadas con SST.
  • Licencia vigente en SST.
  • Experiencia mínima de 5 años liderando procesos de SST en compañías industriales o de producción.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.