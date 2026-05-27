Sector salud busca personal en Bogotá: hay más de 3.000 vacantes activas

El sector salud tiene un papel esencial en Bogotá debido a la alta demanda de servicios médicos y de atención en la ciudad. Además de ser una de las áreas con mayor movimiento laboral, también requiere talento capacitado para responder a las necesidades de pacientes y entidades en distintos niveles de atención.
En la capital colombiana, distintas entidades y compañías del sector tienen procesos de contratación abiertos y suman actualmente más de 3.000 oportunidades laborales en esta área.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.
Antes de aplicar, es importante verificar que la documentación requerida esté vigente, incluyendo cursos, certificaciones y soportes exigidos según cada vacante. También es recomendable resaltar habilidades como la empatía, la comunicación, el trabajo bajo presión y la capacidad de atención al detalle, aspectos altamente valorados en este tipo de procesos de selección.
Medico general zona sur
Empresa empleadora: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 5.000.000
Este profesional será responsable de atender a los pacientes en programas de promoción y prevención, asegurando un servicio de calidad y adherencia a la normativa vigente, incluyendo el conocimiento de la Ley 3280.
Responsabilidades:
- Brindar atención médica en consulta externa a pacientes de todas las edades.
- Desarrollar e implementar programas de promoción y prevención de la salud.
- Asegurar el cumplimiento de la Ley 3280 en todos los procedimientos.
- Mantener actualizados los registros médicos de acuerdo con las normativas del RETHUS.
- Participar en la atención a víctimas de violencia sexual y manejo del dolor.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina.
- Registro vigente en ReTHUS.
- Experiencia mínima de 1 año en consulta externa.
- Curso de ACLS actualizado.
- Conocimiento de la Ley 3280.
- Formación en cuidado al dolor y atención a víctimas de violencia sexual.
Regente de farmacia comercial
Empresa: Medipiel
Salario: A convenir
En este rol, contribuirá significativamente al bienestar de los clientes, gestionando la dispensación de medicamentos y ofreciendo asesoría experta.
Responsabilidades:
- Garantizar la correcta dispensación de medicamentos.
- Asegurar el cumplimiento de normativas farmacéuticas.
- Ofrecer asesoría y atención al cliente de calidad.
- Gestionar inventarios y pedidos de medicamentos.
- Colaborar en la implementación de campañas de salud.
Requerimientos:
- Título de técnico en regencia de farmacia.
- Experiencia mínima de 2 años en farmacias o droguerías.
- Conocimiento de normativas legales del sector farmacéutico.
- Habilidades de atención al cliente y asesoría farmacéutica.
- Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.
Auxiliar de enfermería
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.
Responsabilidades:
- Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.
- Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.
- Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.
- Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.
Requerimientos:
- Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.
- Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.
- Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.
- Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.
Jefe de seguridad y salud en el trabajo
Empresa: Grupo Levapan
Salario: A convenir
En Grupo Levapan buscan un líder estratégico, apasionado por la seguridad, el bienestar y la construcción de culturas organizacionales seguras y sostenibles.
Responsabilidades:
- Liderar la planeación y ejecución del SG-SST.
- Garantizar el cumplimiento legal en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Gestionar programas de prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Liderar indicadores, auditorías y planes de mejora continua.
- Gestionar programas de vigilancia epidemiológica y capacitaciones.
- Coordinar comités COPASST, convivencia, brigadas y seguridad vial.
- Administrar el presupuesto anual del área.
- Acompañar auditorías internas, externas y visitas de entidades regulatorias.
- Promover una cultura organizacional enfocada en el cuidado, la prevención y el bienestar.
Requerimientos:
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional o carreras afines.
- Especialización en higiene industrial, ergonomía o áreas relacionadas con SST.
- Licencia vigente en SST.
- Experiencia mínima de 5 años liderando procesos de SST en compañías industriales o de producción.
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