Sector salud busca personal en Bogotá: hay más de 3.000 vacantes activas

El sector salud tiene un papel esencial en Bogotá debido a la alta demanda de servicios médicos y de atención en la ciudad. Además de ser una de las áreas con mayor movimiento laboral, también requiere talento capacitado para responder a las necesidades de pacientes y entidades en distintos niveles de atención.

Hay más de 50.000 vacantes de empleo activas en Bogotá: aplique aquí gratis

En la capital colombiana, distintas entidades y compañías del sector tienen procesos de contratación abiertos y suman actualmente más de 3.000 oportunidades laborales en esta área.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de aplicar, es importante verificar que la documentación requerida esté vigente, incluyendo cursos, certificaciones y soportes exigidos según cada vacante. También es recomendable resaltar habilidades como la empatía, la comunicación, el trabajo bajo presión y la capacidad de atención al detalle, aspectos altamente valorados en este tipo de procesos de selección.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Medico general zona sur

Empresa empleadora: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 5.000.000

Este profesional será responsable de atender a los pacientes en programas de promoción y prevención, asegurando un servicio de calidad y adherencia a la normativa vigente, incluyendo el conocimiento de la Ley 3280.

Responsabilidades:

Brindar atención médica en consulta externa a pacientes de todas las edades.

Desarrollar e implementar programas de promoción y prevención de la salud.

Asegurar el cumplimiento de la Ley 3280 en todos los procedimientos.

Mantener actualizados los registros médicos de acuerdo con las normativas del RETHUS.

Participar en la atención a víctimas de violencia sexual y manejo del dolor.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Registro vigente en ReTHUS.

Experiencia mínima de 1 año en consulta externa.

Curso de ACLS actualizado.

Conocimiento de la Ley 3280.

Formación en cuidado al dolor y atención a víctimas de violencia sexual.

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Regente de farmacia comercial

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

En este rol, contribuirá significativamente al bienestar de los clientes, gestionando la dispensación de medicamentos y ofreciendo asesoría experta.

Responsabilidades:

Garantizar la correcta dispensación de medicamentos.

Asegurar el cumplimiento de normativas farmacéuticas.

Ofrecer asesoría y atención al cliente de calidad.

Gestionar inventarios y pedidos de medicamentos.

Colaborar en la implementación de campañas de salud.

Requerimientos:

Título de técnico en regencia de farmacia.

Experiencia mínima de 2 años en farmacias o droguerías.

Conocimiento de normativas legales del sector farmacéutico.

Habilidades de atención al cliente y asesoría farmacéutica.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

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Auxiliar de enfermería

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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Jefe de seguridad y salud en el trabajo

Empresa: Grupo Levapan

Salario: A convenir

En Grupo Levapan buscan un líder estratégico, apasionado por la seguridad, el bienestar y la construcción de culturas organizacionales seguras y sostenibles.

Responsabilidades:

Liderar la planeación y ejecución del SG-SST.

Garantizar el cumplimiento legal en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestionar programas de prevención de accidentes y enfermedades laborales.

Liderar indicadores, auditorías y planes de mejora continua.

Gestionar programas de vigilancia epidemiológica y capacitaciones.

Coordinar comités COPASST, convivencia, brigadas y seguridad vial.

Administrar el presupuesto anual del área.

Acompañar auditorías internas, externas y visitas de entidades regulatorias.

Promover una cultura organizacional enfocada en el cuidado, la prevención y el bienestar.

Requerimientos:

Profesional en seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional o carreras afines.

Especialización en higiene industrial, ergonomía o áreas relacionadas con SST.

Licencia vigente en SST.

Experiencia mínima de 5 años liderando procesos de SST en compañías industriales o de producción.

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