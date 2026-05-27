Asistente de Matthew Perry recibe dura pena por muerte del actor de ‘Friends’; se revelaron nuevos detalles

El asistente personal de Matthew Perry , que vivía con él y que tuvo un papel fundamental en la caída del actor de Friends en la adicción a la ketamina, inyectándole una dosis letal de la droga, fue sentenciado el miércoles a tres años y cinco meses de prisión, poniendo fin a la saga legal que rodea la muerte de una de las mayores estrellas de la televisión de su generación.

Subastarán pertenencias de Matthew Perry, actor de ‘Friends’: se reveló la lista de artículos

“Usted fue testigo de su lucha contra la adicción”, dijo la jueza Sherilyn Peace Garnett, quien dictó sentencia contra Kenneth Iwamasa, de 60 años, en un tribunal federal de Los Ángeles. “Su conducta fue imprudente, no solo el día de su muerte, sino también en los días previos”.

Iwamasa fue la última persona sentenciada de las cinco que se declararon culpables en la investigación y el proceso judicial que siguieron a la muerte de Perry a los 54 años el 28 de octubre de 2023. El grupo incluía a médicos corruptos y a una importante traficante callejera, la “Reina de la Ketamina” Jasveen Sangha, cuya sentencia de 15 años fue la única más larga que la de Iwamasa.

Matthew Perry, reconocido actor de ‘Friends’. | Foto: AFP Foto: AFP

El asistente estuvo constantemente al lado de Perry en sus últimos días, actuando como su cómplice, mensajero de drogas y médico de facto. Fue la última persona en ver a Perry con vida y quien lo encontró muerto en su jacuzzi. Con el tiempo, se convertiría en el informante más importante de la fiscalía.

¿Cuánta culpa tiene un asistente de un adicto?

La audiencia del miércoles, que duró casi tres horas, fue en gran medida un debate entre los abogados de ambas partes, el juez y los seres queridos de Perry sobre el grado de responsabilidad que se puede atribuir al empleado de una persona poderosa cuando hay adicción de por medio.

Revelan nuevos datos del caso de Matthew Perry, actor de ‘Friends’ que murió por sobredosis

“Su lealtad al señor Perry era primordial”, declaró el abogado de Iwamasa, Alan Eisner, ante el juez. “Él veneraba al señor Perry, lo admiraba profundamente. Lo único que hacía era complacerlo y adaptarse a sus necesidades”.

Eisner solicitó una pena de seis meses de prisión, con seis meses de arresto domiciliario.

“El señor Perry no estaba libre de culpa”, dijo el abogado. “A nadie le gusta oír eso”.

Cuando Eisner dijo que Iwamasa no podía actuar de otra manera, el juez lo interrumpió y dijo: “No estaba dispuesto. No era incapaz. Podría haber dicho que no”.

La madre y las hermanas de Perry dejaron claro en cartas dirigidas al juez que no hay nadie, ni siquiera el propio Perry, a quien culpen más de su muerte que a Iwamasa, un amigo de toda la vida que creían que ayudaría al actor a mantenerse sobrio. El padrastro de Perry, Keith Morrison, periodista de larga trayectoria en el programa “Dateline”, habló en nombre de la familia durante la lectura de la sentencia.

Actor estadounidense que falleció por ketamina. Foto: Getty Images for GQ

“Realmente sentíamos que era parte de la familia”, dijo Morrison. “Confiábamos en él plenamente”.

Morrison reconoció el desequilibrio de poder, pero dijo que Iwamasa aún tenía opciones.

“Usted administró las inyecciones. Podría haber hecho la llamada”, dijo. “Pero no lo hizo. Porque llevaba una vida de lujos”. Y añadió: “Usted controlaba a una de las personas más famosas del mundo”.

*Con información de AP.