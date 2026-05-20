Trabajo remoto: más de 300 vacantes disponibles en el país

El trabajo remoto se ha posicionado como una alternativa muy solicitada al eliminar los tiempos de desplazamiento y facilitar un mejor equilibrio entre lo personal y lo laboral. Además, promueve la autonomía en la gestión de tareas y permite mayor flexibilidad en la organización del tiempo.

Este tipo de condiciones ha impulsado la apertura de vacantes bajo esta modalidad en el país, ampliando las opciones para quienes buscan trabajar desde casa.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Aquí le traemos algunas vacantes para trabajo remoto que hemos seleccionado para que usted pueda postularse. Foto: Stock / Magneto

Desarrollador fullstack senior

Empresa: Confidencial

Salario: $5.000.000

Como parte de un equipo dinámico y colaborativo, contribuirá significativamente al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que mejoran la experiencia del usuario.

Responsabilidades:

Desarrollar y mantener aplicaciones web utilizando .NET y React.

Colaborar con equipos multifuncionales para definir, diseñar e implementar nuevas funciones.

Participar en revisiones de código y promover las mejores prácticas de desarrollo.

Optimizar las aplicaciones para obtener la mejor velocidad y escalabilidad.

Implementar y gestionar infraestructura en la nube utilizando Azure.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 5 años certificada como desarrollador fullstack senior o en roles similares.

Dominio de .NET React y prácticas de desarrollo ágil.

Experiencia con CI/CD, microservicios y microfrontends.

Conocimiento en bases de datos como SQL Server, MongoDB y Redis.

Habilidades en herramientas de contenedores como Docker y Kubernetes.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas de manera efectiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder técnico de observabilidad

Empresa: Puntos Colombia

Salario: A convenir

Puntos Colombia está buscando una persona que emprenda con la empresa el desafío de entregar experiencias únicas y personalizadas.

Responsabilidades:

Liderar técnicamente al equipo de observabilidad, orientando lineamientos, decisiones y prioridades.

Acompañar a analistas e integrantes del equipo en la solución de retos técnicos de alta complejidad.

Definir criterios técnicos para monitoreo, trazabilidad, correlación, alertamiento, automatización y respuesta.

Promover buenas prácticas de ingeniería, estandarización y mejora continua dentro del equipo.

Impulsar integraciones, scripts, librerías, servicios internos, automatizaciones y aceleradores que mejoren la visibilidad y el diagnóstico.

Identificar necesidades técnicas no cubiertas por las herramientas actuales y proponer soluciones sostenibles y escalables.

Acompañar iniciativas de arquitectura, producto, desarrollo, operación y negocio en necesidades transversales relacionadas con observabilidad.

Traducir necesidades técnicas y funcionales en requerimientos observables y capacidades medibles.

Apoyar productos, servicios e iniciativas estratégicas con enfoques preventivos y patrones de monitoreo sostenible.

Actuar como articulador entre equipos técnicos y no técnicos para habilitar decisiones basadas en señales observables.

Requerimientos:

Formación en ingeniería de sistemas, informática, telecomunicaciones o áreas afines.

Conocimiento sólido de observabilidad, monitoreo, trazabilidad distribuida, métricas, logs y eventos.

Experiencia en diseño de soluciones técnicas, automatización e integraciones entre plataformas.

Conocimiento en cloud, contenedores, microservicios, mensajería y patrones de resiliencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay: conozca las vacantes de contratación inmediata en Colombia

Médico auditor – remoto

Empresa: IQ Outsourcing

Salario: $6.093.000

Requerimientos:

Profesional en Medicina con postgrado en Auditoría en Salud o Médica, Cirugía General, Administración en Salud o Administración Hospitalaria.

Mínimo 2 años de experiencia en auditoría de cuentas médicas: auditoría presencial, auditoría de facturación en salud y manejo de manuales tarifarios en salud (SOAT).

Experiencia específica en la evaluación de reclamaciones SOAT y Accidentes Personales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.