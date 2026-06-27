Finanzas

¿Un conjunto puede prohibir a un apartamento o casa prestar servicio de Airbnb?

Los propietarios que ofrezcan su vivienda para alquiler por días sin cumplir la normativa podrían enfrentarse a multas.

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Redacción Semana
27 de junio de 2026 a las 8:56 p. m.
Alquilar una vivienda por días en plataformas digitales debe estar en el reglamento de la copropiedad.
Alquilar una vivienda por días en plataformas digitales debe estar en el reglamento de la copropiedad. Foto: COLPRENSA
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