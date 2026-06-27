Finanzas
¿Un conjunto puede prohibir a un apartamento o casa prestar servicio de Airbnb?
Los propietarios que ofrezcan su vivienda para alquiler por días sin cumplir la normativa podrían enfrentarse a multas.
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27 de junio de 2026 a las 8:56 p. m.
Alquilar una vivienda por días en plataformas digitales debe estar en el reglamento de la copropiedad. Foto: COLPRENSA
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