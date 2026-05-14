Las vacantes de contratación inmediata representan una oportunidad para quienes buscan ingresar rápidamente al mercado laboral o cambiar de empleo en el corto plazo. Este tipo de ofertas permite reducir los tiempos de espera en los procesos de selección y facilita una vinculación más ágil.
Además, ofrecen la posibilidad de generar ingresos en menor tiempo y adaptarse con rapidez a nuevas dinámicas laborales, lo que resulta atractivo para quienes priorizan estabilidad inmediata. En el país, actualmente hay cientos de vacantes activas que responden a este tipo de oportunidades.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Asesor financiero – Medellín
Empresa: Banco Unión
Salario: $ 2.157.000
Si es bachiller, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, y cuenta con al menos 1 año de experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.
- Asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros.
- Gestionar ventas y promover productos financieros.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Brindar un excelente servicio al cliente.
Requerimientos:
- Bachillerato completo técnico o tecnólogo en áreas financieras, administrativas o afines.
- Al menos 1 año de experiencia en ventas y manejo de caja.
- Habilidades en servicio al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado con disponibilidad de dos domingos al mes (turnos rotativos).
Supervisor de seguridad privada – Bogotá o Cundinamarca
Empresa: Seguridad Superior
Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000
Como coordinador de seguridad, será responsable de asegurar que se cumplan todas las medidas de seguridad, protegiendo tanto a personas como a propiedades.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las operaciones diarias de seguridad.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad.
- Formar y motivar al equipo de seguridad.
- Investigar y reportar incidentes de seguridad.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar medidas de seguridad.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia como supervisor de seguridad privada.
- Bachillerato completo en adelante.
- Curso de supervisor en seguridad actualizado.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Capacidad para liderar y trabajar en equipo.
Asesor comercial externo microcrédito – Espinal
Empresa: Mibanco
Salario: $ 2.756.000 a $ 3.310.000
En este rol, será responsable de gestionar y expandir los servicios de microcrédito, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de la cartera de clientes.
Responsabilidades:
- Gestionar las solicitudes de microcrédito y supervisar el proceso de aprobación.
- Coordinar con equipos internos para asegurar la entrega puntual de los servicios.
- Analizar datos y tendencias del mercado para optimizar nuestras estrategias de microcrédito.
- Colaborar con clientes para entender sus necesidades y ofrecer soluciones personalizadas.
Requerimientos:
- Experiencia previa de 1 año en adelante en el sector financiero de microcrédito.
- Conocimiento de las normativas y prácticas del sector de microcrédito.
- Capacidad para trabajar de manera proactiva y resolver problemas de manera efectiva.
- Habilidades de comunicación y negociación sólidas.
Operador(a) industria – Cali
Empresa: Terpel
Salario: A convenir
En Terpel se encuentran en la búsqueda de un operador industrial, un rol esencial para asegurar el suministro eficiente de combustible a los equipos autorizados.
Responsabilidades:
- Realizar operaciones seguras de recibo de combustible.
- Gestionar el almacenamiento y análisis de calidad del combustible.
- Suministrar combustible a los equipos autorizados por la organización y el cliente.
- Cumplir con las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
- Brindar excelente servicio al cliente con amabilidad y en los tiempos acordados.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento industrial, instrumentación y control o áreas afines.
- Experiencia de 1 año en roles similares.
- Conocimiento de normas ambientales y de seguridad en el trabajo.
- Habilidades de servicio al cliente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.