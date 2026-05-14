Las vacantes de contratación inmediata representan una oportunidad para quienes buscan ingresar rápidamente al mercado laboral o cambiar de empleo en el corto plazo. Este tipo de ofertas permite reducir los tiempos de espera en los procesos de selección y facilita una vinculación más ágil.

Además, ofrecen la posibilidad de generar ingresos en menor tiempo y adaptarse con rapidez a nuevas dinámicas laborales, lo que resulta atractivo para quienes priorizan estabilidad inmediata. En el país, actualmente hay cientos de vacantes activas que responden a este tipo de oportunidades.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor financiero – Medellín

Empresa: Banco Unión

Salario: $ 2.157.000

Si es bachiller, técnico(a) o tecnólogo(a) en áreas financieras, administrativas o afines, y cuenta con al menos 1 año de experiencia en ventas, manejo de caja y servicio al cliente, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender a clientes en el área de caja y realizar transacciones financieras.

Asesorar a los clientes sobre productos y servicios financieros.

Gestionar ventas y promover productos financieros.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Brindar un excelente servicio al cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo técnico o tecnólogo en áreas financieras, administrativas o afines.

Al menos 1 año de experiencia en ventas y manejo de caja.

Habilidades en servicio al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo de lunes a sábado con disponibilidad de dos domingos al mes (turnos rotativos).

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Supervisor de seguridad privada – Bogotá o Cundinamarca

Empresa: Seguridad Superior

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000

Como coordinador de seguridad, será responsable de asegurar que se cumplan todas las medidas de seguridad, protegiendo tanto a personas como a propiedades.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las operaciones diarias de seguridad.

Asegurar el cumplimiento de las políticas de seguridad.

Formar y motivar al equipo de seguridad.

Investigar y reportar incidentes de seguridad.

Colaborar con otros departamentos para mejorar medidas de seguridad.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia como supervisor de seguridad privada.

Bachillerato completo en adelante.

Curso de supervisor en seguridad actualizado.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para liderar y trabajar en equipo.

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Vacantes con salarios desde $8 millones en Colombia: así puede postularse gratis

Asesor comercial externo microcrédito – Espinal

Empresa: Mibanco

Salario: $ 2.756.000 a $ 3.310.000

En este rol, será responsable de gestionar y expandir los servicios de microcrédito, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de la cartera de clientes.

Responsabilidades:

Gestionar las solicitudes de microcrédito y supervisar el proceso de aprobación.

Coordinar con equipos internos para asegurar la entrega puntual de los servicios.

Analizar datos y tendencias del mercado para optimizar nuestras estrategias de microcrédito.

Colaborar con clientes para entender sus necesidades y ofrecer soluciones personalizadas.

Requerimientos:

Experiencia previa de 1 año en adelante en el sector financiero de microcrédito.

Conocimiento de las normativas y prácticas del sector de microcrédito.

Capacidad para trabajar de manera proactiva y resolver problemas de manera efectiva.

Habilidades de comunicación y negociación sólidas.

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Operador(a) industria – Cali

Empresa: Terpel

Salario: A convenir

En Terpel se encuentran en la búsqueda de un operador industrial, un rol esencial para asegurar el suministro eficiente de combustible a los equipos autorizados.

Responsabilidades:

Realizar operaciones seguras de recibo de combustible.

Gestionar el almacenamiento y análisis de calidad del combustible.

Suministrar combustible a los equipos autorizados por la organización y el cliente.

Cumplir con las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Brindar excelente servicio al cliente con amabilidad y en los tiempos acordados.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento industrial, instrumentación y control o áreas afines.

Experiencia de 1 año en roles similares.

Conocimiento de normas ambientales y de seguridad en el trabajo.

Habilidades de servicio al cliente.

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