Icetex anunció la continuación de la amnistía para deudores con cartera castigada; así funcionará

El Icetex continúa ofreciendo alternativas para que sus beneficiarios con obligaciones en cartera castigada puedan normalizar su situación y ponerse al día con sus créditos educativos.

Icetex anuncia alivio para casi 65.000 estudiantes: así funcionará el subsidio

La entidad mantiene una estrategia de alivio que permite acceder a acuerdos de pago con importantes beneficios económicos, entre ellos la condonación de entre el 60 % y el 80 % del capital adeudado, además de hasta el 100 % de los intereses.

¡Continúa la amnistía para deudores con cartera castigada! Podrás acceder a acuerdos de pago y recibir la condonación de entre el 60 % y el 80 % del capital adeudado, además de hasta el 100 % de los intereses. Conoce más información en https://t.co/X4t3un31rd https://t.co/034ZAGP5qk — ICETEX (@ICETEX) October 6, 2026

Esta iniciativa está dirigida a beneficiarios del Icetex que presentan dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones y cuya cartera se encuentra en condición de castigo.

El objetivo es facilitar la recuperación de estas obligaciones mediante condiciones especiales que permitan a los deudores reducir significativamente el valor pendiente y establecer acuerdos para cancelar el saldo restante.

¿Qué beneficios ofrece el Icetex?

Los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas podrán acceder a diferentes alternativas de alivio, entre ellas:

Condonación de entre el 60 % y el 80 % del capital adeudado.

Condonación de hasta el 100 % de los intereses.

Posibilidad de establecer acuerdos de pago para cancelar el saldo pendiente.

Condiciones especiales para avanzar en la normalización de la obligación.

El porcentaje de condonación dependerá de las condiciones particulares de cada obligación y de los requisitos definidos por el Icetex para acceder al beneficio. Por esta razón, cada beneficiario deberá consultar las condiciones específicas aplicables a su crédito.

ICETEX. universidad dinero Foto: SEMANA

Una oportunidad para ponerse al día

Para quienes tienen una obligación en cartera castigada, esta amnistía representa una oportunidad para disminuir el valor de la deuda y buscar una solución que permita cerrar una obligación pendiente con el Icetex.

Los beneficiarios interesados deben consultar directamente con el Icetex el estado de su obligación, verificar si pueden acceder a los beneficios y conocer las condiciones del acuerdo de pago antes de realizar cualquier desembolso.

Regresa crédito del Icetex que había sido retirado para estudiantes universitarios

La entidad recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales de atención para obtener información sobre el proceso, los valores a pagar, los porcentajes de condonación y los requisitos que debe cumplir cada beneficiario.

Con esta medida, el Icetex busca brindar alternativas a los beneficiarios con cartera castigada para que puedan reducir sus obligaciones, acceder a acuerdos de pago y avanzar hacia la normalización de su situación financiera.