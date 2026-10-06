Icetex anunció la continuación de la amnistía para deudores con cartera castigada; así funcionará

El Icetex continúa ofreciendo alternativas para que sus beneficiarios con obligaciones en cartera castigada puedan normalizar su situación y ponerse al día con sus créditos educativos.
La entidad mantiene una estrategia de alivio que permite acceder a acuerdos de pago con importantes beneficios económicos, entre ellos la condonación de entre el 60 % y el 80 % del capital adeudado, además de hasta el 100 % de los intereses.
¡Continúa la amnistía para deudores con cartera castigada! Podrás acceder a acuerdos de pago y recibir la condonación de entre el 60 % y el 80 % del capital adeudado, además de hasta el 100 % de los intereses. Conoce más información en https://t.co/X4t3un31rd https://t.co/034ZAGP5qk— ICETEX (@ICETEX) October 6, 2026
Esta iniciativa está dirigida a beneficiarios del Icetex que presentan dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones y cuya cartera se encuentra en condición de castigo.
El objetivo es facilitar la recuperación de estas obligaciones mediante condiciones especiales que permitan a los deudores reducir significativamente el valor pendiente y establecer acuerdos para cancelar el saldo restante.
¿Qué beneficios ofrece el Icetex?
Los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas podrán acceder a diferentes alternativas de alivio, entre ellas:
- Condonación de entre el 60 % y el 80 % del capital adeudado.
- Condonación de hasta el 100 % de los intereses.
- Posibilidad de establecer acuerdos de pago para cancelar el saldo pendiente.
- Condiciones especiales para avanzar en la normalización de la obligación.
El porcentaje de condonación dependerá de las condiciones particulares de cada obligación y de los requisitos definidos por el Icetex para acceder al beneficio. Por esta razón, cada beneficiario deberá consultar las condiciones específicas aplicables a su crédito.
Una oportunidad para ponerse al día
Para quienes tienen una obligación en cartera castigada, esta amnistía representa una oportunidad para disminuir el valor de la deuda y buscar una solución que permita cerrar una obligación pendiente con el Icetex.
Los beneficiarios interesados deben consultar directamente con el Icetex el estado de su obligación, verificar si pueden acceder a los beneficios y conocer las condiciones del acuerdo de pago antes de realizar cualquier desembolso.
La entidad recomienda utilizar únicamente sus canales oficiales de atención para obtener información sobre el proceso, los valores a pagar, los porcentajes de condonación y los requisitos que debe cumplir cada beneficiario.
Con esta medida, el Icetex busca brindar alternativas a los beneficiarios con cartera castigada para que puedan reducir sus obligaciones, acceder a acuerdos de pago y avanzar hacia la normalización de su situación financiera.