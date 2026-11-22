Cada vez son más los estudiantes, profesionales y trabajadores que necesitan demostrar su nivel de inglés para graduarse, acceder a mejores oportunidades laborales, postularse a becas, estudiar en el exterior o adelantar procesos migratorios. Sin embargo, una de las principales dudas sigue siendo cuál certificación internacional elegir y para qué sirve cada una.

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La respuesta depende principalmente del propósito y de la institución que recibirá el resultado. No existe una certificación que sea mejor para todos los casos; existe la que responde al requisito específico que se necesita cumplir. Por eso, antes de inscribirse, es fundamental confirmar qué examen acepta la universidad, empresa u organización y cuál es el puntaje requerido.

¿Para qué sirve cada examen?

Entre las principales pruebas internacionales se encuentran:

TOEFL iBT: evalúa lectura, escucha, expresión oral y escritura en contextos académicos. Es utilizado en procesos de admisión por instituciones de educación superior en distintos países a nivel global.

TOEFL ITP: Mide habilidades de inglés en contextos académicos y es utilizado por instituciones para procesos como clasificación, seguimiento del progreso o cumplimiento de requisitos internos. Su aceptación depende de la institución, suele usarse para procesos locales dentro del país y no sustituye al TOEFL iBT cuando este es el examen exigido.

Estudiantes presentando las Pruebas Saber 11. Foto: Ministerio de Educación

IELTS: Cuenta con reconocimiento internacional para diferentes propósitos académicos, laborales y migratorios, especialmente en países como Reino Unido, Australia y Canadá. El tipo de examen y puntaje requerido dependen del proceso específico.

Aptis: Desarrollado por el British Council, es una prueba flexible utilizada por instituciones educativas, empresas y gobiernos que necesitan medir el nivel de inglés de manera ágil.

Michigan English Test (MET): Es una certificación de propósito general, alineada con el Marco Común Europeo que puede utilizarse en contextos académicos y profesionales.

También existen las Cambridge English Qualifications, que reúnen certificaciones organizadas por niveles de dominio del idioma. Sus exámenes son reconocidos por colegios de alto perfil en bilingüismo, universidades, empleadores y gobiernos en distintos países, por lo que pueden respaldar objetivos académicos y profesionales.

“El inglés declarado abre una conversación; el inglés certificado abre un expediente académico, laboral o migratorio. Pero no todas las pruebas sirven para lo mismo: la mejor elección no es la más conocida, sino la que acepta la institución que tomará la decisión. Elegir correctamente permite ahorrar tiempo, recursos y alcanzar el objetivo de manera más efectiva”, explicó Daniel Valderrama, Líder de Negocios y Exámenes Internacionales del Centro Colombo Americano.

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Antes de presentar el examen, tenga en cuenta

Además de identificar la certificación correcta, es importante conocer qué habilidades evalúa, cómo está estructurada y cuáles son las condiciones de aplicación. Familiarizarse previamente con el formato permite administrar mejor el tiempo y entender qué tipo de tareas se deberán desarrollar.

También es fundamental confirmar si el resultado tiene algún requisito de vigencia y si el puntaje obtenido cumple con el mínimo solicitado por la institución. Una certificación internacional no garantiza por sí sola una admisión, un empleo o una visa, pero permite presentar una evidencia estandarizada y verificable del nivel de inglés