Aspaen inició la construcción de un nuevo campus educativo en Chía, Cundinamarca, con una inversión superior a $20.000 millones. El proyecto reunirá en un mismo espacio al preescolar Navíos y a los colegios Palmares y Almería, que actualmente funcionan en una sede temporal en el municipio.

El comienzo de las obras se conmemoró el 14 de noviembre con un encuentro de la comunidad educativa, durante el cual se realizó la bendición de la primera piedra. La jornada también incluyó una cápsula del tiempo con mensajes de las tres instituciones y una experiencia de realidad aumentada para presentar el proyecto a los asistentes.

“Con este campus queremos que las familias encuentren una propuesta educativa que acompañe a sus hijos desde los primeros años y les permita crecer con una formación sólida, tanto académica como humana. Reunir a Navíos, Palmares y Almería en un mismo entorno nos permitirá fortalecer ese acompañamiento y los vínculos de nuestra comunidad”, señaló Armando Gómez, director ejecutivo de Aspaen.

Así será la sede de Aspaen en el campus educativo en Chía. Foto: Suministrada / Aspaen - API

La nueva infraestructura estará ubicada en el sector del Puente del Común, cerca de la Universidad de La Sabana, y su entrega está prevista para febrero de 2028. Las tres instituciones se trasladarán simultáneamente y mantendrán sus respectivas identidades: colegio femenino, colegio masculino y preescolar mixto.

El campus contará con espacios propios para cada institución y áreas compartidas, con el propósito de facilitar la continuidad de la trayectoria escolar. La iniciativa hace parte del Ecosistema Educativo Aspaen Chía, que plantea una articulación de diferentes etapas y espacios de formación.

Primera piedra de la construcción del campus educativo en Chía. Foto: Suministrada / Suministrada / Aspaen - API

Este modelo contempla el aprendizaje a lo largo de la vida, desde los primeros meses, con Baby Care, hasta el preescolar, la educación escolar, los estudios universitarios, los posgrados y la formación empresarial y directiva.

La cercanía de la Universidad de La Sabana, INALDE Business School y la Clínica Universidad de La Sabana también ubica el proyecto en un entorno que reúne actividades educativas, de investigación, formación directiva y atención en salud.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruíz. Foto: Suministrada / Aspaen - API