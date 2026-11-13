Viviendas turísticas movieron $11,5 billones en Colombia durante 2025: así se distribuyó el gasto de los viajeros

La actividad de las viviendas turísticas continúa generando efectos económicos que van más allá del sector del alojamiento. Durante 2025, la contribución económica total asociada a los anfitriones y huéspedes de Airbnb alcanzó los $11,5 billones en Colombia, de acuerdo con cifras divulgadas por la plataforma.

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Uno de los principales efectos se refleja en los comercios locales. Según el informe, los viajeros que utilizaron Airbnb gastaron cerca de $10,5 billones durante sus estadías en el país, con un promedio de $1,7 millones por persona, sin incluir el costo del alojamiento.

El gasto llegó a diferentes actividades comerciales. Los restaurantes recibieron más de $2,6 billones, mientras que los establecimientos de entretenimiento concentraron cerca de $1,9 billones. Por su parte, las compras en comercios locales superaron los $1,5 billones y el gasto en comestibles alcanzó una cifra cercana a los $ 1,5 billones igualmente.

La plataforma también señaló que por cada 100 pesos que un viajero destina al alojamiento, gasta en promedio casi 450 pesos adicionales en negocios de su entorno, entre ellos restaurantes, tiendas de barrio y servicios de transporte. Esto refleja cómo la actividad turística puede extender sus efectos económicos a establecimientos que no participan directamente en el negocio del hospedaje.

En materia laboral, la actividad de anfitriones y huéspedes en Airbnb contribuyó a respaldar cerca de 230.000 empleos directos, indirectos e inducidos durante 2025, según las estimaciones presentadas por la compañía.

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Las cifras se conocen en un contexto en el que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) estima que el turismo representa cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) colombiano, equivalente a aproximadamente US$21.000 millones.

De esta manera, el alojamiento en viviendas turísticas se suma a las actividades que generan ingresos para otros sectores de la economía, particularmente en restaurantes, comercio, entretenimiento y servicios locales.