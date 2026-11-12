Coltefinanciera y Captec se alían para ampliar la oferta de medios de pago en Colombia

Coltefinanciera y Captec anunciaron una alianza estratégica para ampliar el acceso a soluciones tecnológicas de medios de pago en Colombia, dirigida a cooperativas, cajas de compensación familiar, fintech, entidades financieras y empresas.

La iniciativa busca facilitar que estas organizaciones incorporen servicios financieros y tecnológicos sin tener que desarrollar toda la infraestructura necesaria para su operación. La meta de las compañías es alcanzar cerca de 700.000 usuarios durante los próximos tres años.

El acuerdo contempla la emisión de tarjetas débito, crédito y prepago, tanto físicas como digitales, con acceso a la red de aceptación de Mastercard. También incluye integraciones con billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay, pasarelas de pago, transferencias mediante Bre-B y servicios de adquirencia, según las condiciones de cada solución.

“Nuestra apuesta es entender las necesidades de cada organización y construir soluciones financieras que respondan a su realidad. No se trata de ofrecer productos estandarizados, sino de acompañar a cada entidad con tecnología, operación y servicios que le permitan desarrollar su propio ecosistema financiero”, afirmó Pablo Ramírez, gerente general de Captec.

Pablo Ramírez, gerente general de Captec. Foto: Suministrada / Captec - API

La alianza se desarrolla en un mercado que cuenta con más de 3.600 organizaciones vigiladas del sector solidario, aproximadamente 6,2 millones de asociados, 42 cajas de compensación familiar y más de 400 empresas fintech.

Captec tiene más de 15 años de experiencia en la región y cerca de dos años de operación en Colombia. En ese periodo ha establecido relaciones comerciales con entre 26 y 28 entidades del sector solidario y gestiona más de 75.000 tarjetas.

Por su parte, Coltefinanciera, con más de 45 años de trayectoria, busca ampliar su oferta de servicios y fortalecer su participación en nuevos segmentos del mercado financiero.

La formalización del acuerdo está prevista para el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 9:30 a. m., en la sede administrativa de Coltefinanciera, en Medellín.