Micromercados autónomos proyectan alcanzar 200 puntos en Colombia en 2027

Los micromercados autónomos, un formato de comercio de proximidad que funciona sin vendedores ni cajeros, amplían su presencia en Colombia mediante la instalación de puntos de autoservicio en conjuntos residenciales y comunidades de propiedad horizontal.

De acuerdo con proyecciones del sector analizadas por The Business Research Company, el mercado mundial de estos establecimientos alcanzaría los US$103.390 millones en 2026. En el país, el modelo tiene presencia en Bogotá, Medellín y Cali, y, según cifras de AlwaysMart, se proyecta que llegue a 200 puntos en las principales ciudades durante 2027.

El sistema funciona como una tienda de conveniencia automatizada. Los residentes ingresan al establecimiento, seleccionan los productos que necesitan, los escanean y realizan el pago con tarjetas u otros medios digitales, sin requerir la asistencia de empleados.

La alternativa busca atender compras cotidianas y necesidades puntuales de abastecimiento, especialmente en horarios en los que los comercios tradicionales están cerrados, sin que los residentes tengan que desplazarse o esperar servicios de domicilio.

Según Felipe Pabón, CEO de AlwaysMart Colombia, compañía que también opera este formato en Brasil y Estados Unidos, la instalación representa una alternativa para aprovechar espacios comunes que no tienen uso dentro de las copropiedades. La empresa o el licenciatario asume los costos de instalación, adecuación, abastecimiento y mantenimiento. Además, el consumo de energía se mide de manera independiente, con el propósito de evitar gastos adicionales para la propiedad horizontal.

La seguridad es otro componente de la operación. Los establecimientos cuentan con cámaras de monitoreo las 24 horas y plataformas que registran las transacciones en tiempo real. También utilizan sistemas automatizados de inventario que generan alertas cuando los productos alcanzan niveles mínimos.

“Desarrollamos una plataforma tecnológica propia que centraliza el control de toda la operación, permitiendo seguir en tiempo real la trazabilidad de las compras, el registro de los pagos y los niveles de existencias. Este sistema facilita la labor del operador encargado de abastecer el micromercado, ya que genera alertas automáticas cuando un artículo se agota o alcanza niveles mínimos, optimizando los tiempos de reposición y garantizando que los residentes siempre encuentren lo que necesitan”, explica Pabón.