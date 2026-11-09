Embajadora de Colombia en EE.UU. se reúne con directiva del Banco Mundial para explorar inversiones

Colombia busca fortalecer sus alianzas internacionales y atraer inversiones para sectores estratégicos de su economía. Con ese propósito, la embajadora en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, sostuvo un encuentro en Washington D. C. con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

La reunión tuvo como eje la identificación de oportunidades para ampliar las alianzas internacionales y promover inversiones en áreas como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología.

“Fue un placer recibir a la embajadora de Colombia, María Consuelo Araújo, en Washington D. C., y conversar sobre oportunidades para fortalecer las alianzas internacionales y atraer inversiones en sectores estratégicos”, señaló Cordeiro a través de X.

La funcionaria explicó también que durante el encuentro se presentó la iniciativa Milagro Week, propuesta orientada a movilizar capital privado, acelerar inversiones y contribuir a la generación de empleo en Colombia.

Por su parte, la Embajada de Colombia en Estados Unidos indicó que la conversación permitió explorar alternativas de inversión, financiación y cooperación internacional que contribuyan al cumplimiento de las prioridades de desarrollo del país.