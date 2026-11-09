Comunidad Andina abre 34 plazas para su Programa de Pasantías 2027: estos son los requisitos

La Secretaría General de la Comunidad Andina abrió la convocatoria para su Programa de Pasantías 2027, que ofrecerá 34 plazas para estudiantes y recién egresados de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Los interesados podrán postularse hasta el próximo 16 de noviembre de 2026.

Exportaciones de la Comunidad Andina crecieron 11,5 % en 2025

La iniciativa contempla 23 vacantes presenciales en la sede del organismo, ubicada en Lima (Perú), y 11 en modalidad virtual. El programa comenzará en enero de 2027 y tendrá una duración de 11 meses, con una dedicación de 30 horas semanales.

Podrán participar estudiantes que cursen el último semestre académico o personas que hayan egresado durante los últimos tres años de universidades, institutos o instituciones académicas similares reconocidas en los cuatro países miembros.

Las plazas están dirigidas a perfiles de distintas áreas, entre ellas derecho, economía, relaciones internacionales, comercio exterior, ciencia política, ingeniería, informática, administración, gestión pública, comunicación social, periodismo, diseño gráfico y producción audiovisual. También se requieren conocimientos en áreas como biología, química farmacéutica, medicina veterinaria, turismo y psicología.

Reconocidas empresas buscan practicantes: estas son las ofertas

Según la organización, los seleccionados tendrán una experiencia de formación con perspectiva regional y podrán aplicar sus conocimientos en iniciativas relacionadas con el proceso de integración andina.

Los requisitos, el cronograma y los detalles de postulación pueden consultarse en la página oficial de la convocatoria.