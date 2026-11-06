Bold lanza vitrina digital para apoyar los negocios afectados por el terremoto en Colombia

Casi tres meses después del terremoto que sacudió varias regiones del país, cientos de comercios siguen enfrentando dificultades para recuperar sus ventas y reparar sus establecimientos. Ante este panorama, la fintech colombiana Bold lanzó Contigo Colombia, una vitrina digital que reúne a más de 400 negocios para facilitar que los consumidores compren sus productos y servicios.

Bold obtiene $37.450 millones para ampliar el crédito a pequeños negocios

La plataforma permite contactar directamente a los emprendedores y busca contribuir a la reactivación económica de las zonas más afectadas por el sismo.

De acuerdo con cifras de Bold, entre los más de 10.000 comercios vinculados a la compañía se identificaron caídas significativas en las ventas. El 79 % de los negocios afectados son microempresas de sectores como comercio minorista, gastronomía, servicios, belleza y turismo.

Pereira registró la mayor proporción de establecimientos afectados, con el 44 %, seguida de Armenia, con el 28 %, y Cali, con el 26 %.

La iniciativa hace parte de la campaña Creer en Ti, es volver a empezar, mediante la cual Bold también ofrece acompañamiento psicológico a los comerciantes a través de Biomente.

Bold ya procesa cerca de $20 billones al año y ahora quiere profundizar su negocio de crédito

La vitrina está disponible en el sitio web de la compañía y busca conectar a consumidores de distintas ciudades con los negocios que necesitan recuperar su actividad.

“Hoy muchos de estos comercios trabajan con locales por reparar o con ventas todavía lejos de lo que eran. Por eso creamos esta vitrina, para que desde diferentes ciudades del país los colombianos les ayudemos a recuperar sus ventas y salvar sus negocios”, afirmó Sergio Vergara, CMO y cofundador de Bold.