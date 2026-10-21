Bold obtiene $37.450 millones para ampliar el crédito a pequeños negocios

Bold, la fintech colombiana de soluciones financieras para pequeños y medianos negocios, obtuvo una financiación de $37.450 millones por parte de BBVA Spark, destinada a ampliar su capacidad de colocación de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en Colombia.

Bold ya procesa cerca de $20 billones al año y ahora quiere profundizar su negocio de crédito

La operación se estructuró como un crédito bilateral y contó con la asesoría legal de Cuatrecasas para Bold y de PPU para BBVA Spark durante la negociación y documentación del acuerdo.

La financiación se suma a la evolución del modelo de negocio de la compañía, que pasó de ofrecer datáfonos de bajo costo a desarrollar un ecosistema de servicios financieros que incluye pagos digitales, depósitos, créditos y productos de rentabilidad.

En sus seis años de operación, Bold ha vinculado a más de 700.000 comercios en Colombia y Perú, y actualmente procesa cerca de $20 billones anuales en pagos con tarjeta y códigos QR.

Uno de los componentes de su oferta de financiación es un sistema de crédito que evalúa la capacidad de pago de los negocios a partir de su comportamiento en ventas, en lugar de depender únicamente de su historial en centrales de riesgo.

Estas son las pymes que más venden en Colombia y que desafían a las grandes

“Bold nació como una empresa de datáfonos, pero nuestra aspiración siempre ha sido convertirnos en el banco digital de las pymes del norte de Latinoamérica. El crédito es el capítulo que estamos escribiendo ahora, y esta financiación de BBVA Spark nos impulsa para cumplir ese objetivo”, afirmó José Vélez, CEO y fundador de la compañía.

Por su parte, Eduardo González, Country Manager de BBVA Spark para Colombia y Argentina, señaló que la operación busca contribuir a que más pequeños y medianos negocios accedan a alternativas de financiación para continuar creciendo.