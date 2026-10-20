Dale ahora permite consultar y pagar servicios públicos desde WhatsApp

La billetera digital Dale, de Grupo Aval, incorporó una funcionalidad que permite a sus usuarios consultar y pagar servicios públicos directamente desde WhatsApp, sin necesidad de ingresar a la aplicación.

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La herramienta está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, y puede utilizarse con los servicios que los clientes hayan inscrito previamente en Dale, mediante el alias o nombre con el que los registraron.

La novedad amplía las operaciones que la billetera ofrece a través de este canal, donde ya estaban habilitadas las transferencias mediante Bre-B. Con esta actualización, la compañía busca facilitar la autogestión y reducir los pasos necesarios para realizar transacciones cotidianas.

“Durante años, la banca digitalizó la sucursal y llevó sus servicios al celular. El siguiente paso es pasar del mobile banking al conversational banking”, afirmó José Manuel Ayerbe Osorio, CEO de Dale, quien señaló que la intención es que los usuarios puedan solicitar servicios financieros desde canales que ya utilizan habitualmente.

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La apuesta se da en un contexto de mayor uso de canales digitales para las transacciones financieras. Según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia citadas por la compañía, en 2026 los canales no presenciales concentraron el 84,6 % del número total de operaciones realizadas por establecimientos de crédito y sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Estos canales representaron, además, el 69,9 % del monto total transado.

Con la incorporación del pago de facturas, Dale continúa ampliando las posibilidades de su servicio en WhatsApp, sin que los usuarios tengan que ingresar a la aplicación para realizar estas operaciones.