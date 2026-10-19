¿Sin dinero en la cuenta? BBVA habilitará pagos por Bre-B con avances de tarjeta de crédito

Los clientes de BBVA en Colombia podrán realizar pagos y transferencias inmediatas por Bre-B utilizando el cupo de avance de su tarjeta de crédito, sin necesidad de tener saldo disponible en su cuenta de ahorros o corriente.
La entidad incorporará esta alternativa en su aplicación móvil, con la que los usuarios podrán enviar dinero a otras personas o pagar en comercios que reciban transferencias por Bre-B, incluso si estos establecimientos no cuentan con datáfono para aceptar pagos directos con tarjeta de crédito.
Al momento de realizar la operación, el cliente podrá elegir entre utilizar el dinero disponible en su cuenta bancaria o recurrir al cupo de avance de su tarjeta. Si selecciona la segunda opción, el movimiento aparecerá en el extracto como un avance a cuenta y podrá diferir el valor al número de cuotas que elija.
La funcionalidad estará disponible para los clientes que tengan una cuenta de ahorros o corriente en BBVA y una tarjeta de crédito con cupo de avance disponible, sin importar la franquicia de la tarjeta.
El monto de la operación dependerá del cupo disponible al momento de efectuar el pago o la transferencia.
Con esta alternativa, el banco busca ampliar las opciones para realizar transacciones inmediatas a través de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos que permite transferir dinero entre entidades financieras. La nueva modalidad permitirá utilizar el crédito como fuente de los recursos, mientras el destinatario recibe el dinero mediante el sistema de transferencias.