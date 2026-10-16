Medellín será sede de la Convención Internacional de Negocios Inmobiliarios que reunirá a expertos de 6 países

Medellín será sede de la quinta edición de la Convención Internacional de Negocios Inmobiliarios, COINMO, un encuentro que reunirá durante tres días a profesionales y expertos del sector para abordar temas relacionados con ventas, marketing, automatización, negociación y crecimiento de negocios en real estate.

El evento, que se desarrollará del 24 al 26 de noviembre en el Centro de Eventos El Tesoro, proyecta reunir a más de 800 personas cada día de países como Panamá, Chile, Argentina, España, México, EE. UU., República Dominicana, Ecuador y Guatemala.

La convención plantea una agenda dirigida a quienes trabajan en el mercado inmobiliario y buscan incorporar nuevas herramientas a sus negocios.

Entre los temas previstos están el desarrollo de marca personal, cierre de negocios, campañas digitales, embudos de venta, automatización y sistemas, además de espacios dedicados a mentalidad, estrategias comerciales y networking.

Entre los ponentes confirmados se encuentran Fernando Anzures, Juan Londoño, Ale Rincón, Santiago Paz, Ale Cifuentes, Teo Tinivelli y Kike Ramírez, y la fundadora del evento, Karolina Ochoa, quien destacó: “La programación estará organizada en tres jornadas bajo los conceptos ‘ser, hacer y tener’. La primera estará enfocada en la construcción de bases y el trabajo sobre barreras personales; la segunda abordará estrategias y herramientas para llevar los conocimientos a la práctica; y la tercera estará orientada a consolidar lo trabajado durante la convención”.