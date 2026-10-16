De Colombia a Chile: LAIKA expande su modelo de tiendas físicas en Latinoamérica

La compañía colombiana LAIKA abrió su primera tienda física en Chile, como parte de su estrategia de expansión regional y fortalecimiento de su modelo omnicanal. El establecimiento, ubicado en Santiago, comenzó a operar el 21 de agosto y complementa los servicios digitales que ofrece la plataforma en ese país.

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La apertura se produce después de que la empresa registrara un crecimiento del 35 % en 2025 frente a 2024. Según la compañía, actualmente cuenta con más de 600.000 usuarios activos en Latinoamérica y entregó más de un millón de órdenes durante el último año.

La decisión de ingresar al canal físico en Chile responde, de acuerdo con LAIKA, al potencial del mercado de productos y servicios para mascotas. El sector chileno alcanzó un valor de US$1.942 millones en 2025 y tiene una proyección del 5,9 % CAGR.

El nuevo establecimiento ofrecerá a los clientes la posibilidad de conocer productos, recibir asesoría personalizada y acceder a servicios complementarios. “Esta expansión no solo representa crecimiento para LAIKA, sino una oportunidad para transformar la forma en la que los latinoamericanos cuidan a sus mascotas, llevando nuestra propuesta de valor a nuevos mercados con el mismo compromiso y cercanía”, afirmó Manuela Sánchez, CEO y cofundadora de LAIKA.

En Colombia, LAIKA cuenta con 23 tiendas físicas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, además de su operación de comercio electrónico y envíos a nivel nacional.

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La empresa indicó que, en su expansión chilena, inicialmente no contempla comercializar marcas colombianas, sino impulsar emprendimientos locales en cada país donde opera.

Con este paso, la compañía busca ampliar su presencia regional mediante la integración de canales digitales y físicos, en un mercado latinoamericano de cuidado de mascotas que alcanzó los US$11.38 mil millones en 2024 y que, según las proyecciones, podría llegar a US$18.88 mil millones en 2033.