Tecnología

América Latina quiere avanzar en tecnología espacial: un cohete de 5,8 metros se prepara para despegar en 2027

Aunque el proyecto tiene previsto ejecutarse el próximo año, su realización dependerá del cumplimiento de los diferentes requisitos necesarios para llevar a cabo la operación.

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Mary Nelly Mora Escamilla

Mary Nelly Mora Escamilla

14 de octubre de 2026 a las 1:28 p. m.
Foto de referencia del lanzamiento de un cohete.
Foto de referencia del lanzamiento de un cohete. Foto: Getty Images

La industria aeroespacial continúa ampliando sus posibilidades de desarrollo tecnológico en el campo de la exploración espacial. En este contexto, América Latina busca ganar participación en el sector mediante proyectos que pretenden poner a prueba las capacidades de la región en una industria que exige altos estándares técnicos, operativos y regulatorios.

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Uno de ellos es la Misión 2027, una iniciativa impulsada por Xelestia, una empresa privada de origen colombiano que contempla el desarrollo y lanzamiento de un cohete de 5,8 metros de altura. El proyecto tiene previsto ejecutarse en 2027, aunque su realización dependerá del cumplimiento de los diferentes requisitos necesarios para llevar a cabo la operación.

La propuesta se plantea como un intento de ampliar la participación latinoamericana en la industria aeroespacial privada, un sector en el que la innovación tecnológica y el desarrollo de capacidades de ingeniería son fundamentales para avanzar en proyectos relacionados con los lanzamientos de cohetes.

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Este proyecto busca el lanzamiento de un cohete de 5,8 metros de altura. (Foto de referencia) Foto: Anadolu via AFP

El reto de llegar al espacio desde América Latina

Aunque todavía falta tiempo para el lanzamiento del cohete, la misión plantea desafíos que van más allá de desarrollar una estructura capaz de elevarse. Este tipo de proyectos requiere una planificación rigurosa, la realización de pruebas técnicas, la implementación de protocolos de seguridad y el cumplimiento de las disposiciones regulatorias correspondientes.

Según Sebastián Valencia, CEO de Xelestia, el propósito es “acelerar la carrera aeroespacial de la región y demostrar que desde América Latina podemos construir proyectos con ambición espacial”. Además, agregó que esta misión no solo será ”un lanzamiento, sino una oportunidad para mostrar el talento y la capacidad que existe en América Latina para desarrollar proyectos de tecnología aeroespacial”.

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Foto de referencia de un cohete. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Por su parte, aunque la compañía aún no ha definido una fecha específica para el lanzamiento, la iniciativa busca ampliar la participación de América Latina en la industria aeroespacial y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico de la región.